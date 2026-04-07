Grande Fratello Vip 2026, Mussolini in testa ai favoriti mentre cresce la tensione nella casa

Angelo Caputo | 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Mussolini guida i pronostici del Grande Fratello Vip 2026 grazie al consenso crescente del pubblico mentre nella casa tensioni e rotture cambiano gli equilibri a poche ore dalla nuova eliminazione

Grande Fratello Vip
Grande Fratello Vip 2026, Mussolini in testa ai favoriti mentre cresce la tensione nella casa

La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda martedì 7 aprile alle 21.20 su Canale 5, arriva in un clima sempre più acceso. Dopo settimane di convivenza forzata, i rapporti tra i concorrenti si sono incrinati e ogni episodio sembra cambiare gli equilibri interni.

Tra i protagonisti di questa edizione spicca Alessandra Mussolini, che secondo le quote degli analisti è la concorrente più vicina alla vittoria finale. Alle sue spalle restano in corsa Paola Caruso e Antonella Elia, entrambe considerate rivali solide grazie al forte seguito tra il pubblico.

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Negli ultimi giorni, un gesto di Blu nei confronti di Renato e Nicolò ha acceso nuove discussioni, provocando la reazione di Lucia e dividendo nettamente il gruppo. Le tensioni si riflettono anche nelle dinamiche personali, ormai sempre più fragili.

La relazione tra Renato e Lucia, nata sotto i riflettori con il primo bacio della stagione, si è interrotta bruscamente. La nomination di Renato ha segnato un punto di rottura definitivo e i due concorrenti hanno smesso di cercare un confronto, arrivando a evitarsi del tutto.

Intanto il televoto della serata potrebbe cambiare ancora la composizione del cast. In bilico restano Ibiza Altea e Marco Berry, entrambi lontani dai favori per la vittoria finale. La loro permanenza appare incerta, mentre Antonella Elia continua a essere una delle concorrenti più sostenute sia dentro la casa sia tra gli spettatori.