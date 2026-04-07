Grande Fratello Vip 2026, Mussolini in testa ai favoriti mentre cresce la tensione nella casa

Alessandra Mussolini guida i pronostici del Grande Fratello Vip 2026 grazie al consenso crescente del pubblico mentre nella casa tensioni e rotture cambiano gli equilibri a poche ore dalla nuova eliminazione

La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda martedì 7 aprile alle 21.20 su Canale 5, arriva in un clima sempre più acceso. Dopo settimane di convivenza forzata, i rapporti tra i concorrenti si sono incrinati e ogni episodio sembra cambiare gli equilibri interni.

Tra i protagonisti di questa edizione spicca Alessandra Mussolini, che secondo le quote degli analisti è la concorrente più vicina alla vittoria finale. Alle sue spalle restano in corsa Paola Caruso e Antonella Elia, entrambe considerate rivali solide grazie al forte seguito tra il pubblico.

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Negli ultimi giorni, un gesto di Blu nei confronti di Renato e Nicolò ha acceso nuove discussioni, provocando la reazione di Lucia e dividendo nettamente il gruppo. Le tensioni si riflettono anche nelle dinamiche personali, ormai sempre più fragili.

La relazione tra Renato e Lucia, nata sotto i riflettori con il primo bacio della stagione, si è interrotta bruscamente. La nomination di Renato ha segnato un punto di rottura definitivo e i due concorrenti hanno smesso di cercare un confronto, arrivando a evitarsi del tutto.

Intanto il televoto della serata potrebbe cambiare ancora la composizione del cast. In bilico restano Ibiza Altea e Marco Berry, entrambi lontani dai favori per la vittoria finale. La loro permanenza appare incerta, mentre Antonella Elia continua a essere una delle concorrenti più sostenute sia dentro la casa sia tra gli spettatori.