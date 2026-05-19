Garlasco, l'audio tra i genitori di Andrea Sempio riapre il caso dello scontrino di Vigevano

Andrea Sempio e l’inchiesta sul delitto di Garlasco dopo la diffusione di un audio tra i genitori sullo scontrino di Vigevano. La Procura ritiene che quella conversazione possa mettere in discussione l’alibi fornito per il 13 agosto 2007.

La nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi si concentra ancora sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, documento considerato decisivo per ricostruire gli spostamenti di Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007. L’uomo è indagato per omicidio volontario e gli investigatori stanno verificando se quell’alibi possa essere stato costruito successivamente.

Nell’edizione serale del Tg1 del 18 maggio è stato trasmesso l’audio di un’intercettazione che coinvolge i genitori di Sempio, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari. Nella registrazione si sente il padre rivolgersi alla moglie con una frase che gli inquirenti interpretano come significativa sul fronte dell’alibi legato allo scontrino.

Secondo la Procura, quelle parole non sarebbero una semplice battuta ma un’affermazione che potrebbe indicare la creazione di un falso riscontro temporale per il figlio. La difesa, invece, respinge questa lettura e sostiene che il tono della conversazione fosse ironico e privo di qualsiasi valore accusatorio.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato che il collegio difensivo ha incaricato un consulente tecnico di analizzare le registrazioni audio considerate centrali dall’accusa. Il lavoro riguarda soprattutto alcuni soliloqui attribuiti ad Andrea Sempio, ritenuti poco chiari a causa dei rumori presenti nelle registrazioni.

Il legale, intervenendo al TgR Lombardia, ha dichiarato che i file sarebbero «oggettivamente ben poco intellegibili e comprensibili» e che il perito sta cercando di migliorare la qualità sonora per verificare il reale contenuto delle frasi registrate.

Negli audio contestati, Sempio ribadisce la propria estraneità ai fatti. Tra le frasi riportate dagli investigatori compaiono dichiarazioni come «Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi» e altre parole con cui l’indagato sostiene che le accuse formulate nei suoi confronti non cambierebbero la sua posizione.