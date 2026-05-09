Caso Garlasco, le intercettazioni della madre di Andrea Sempio sullo scontrino di Vigevano

Andrea Sempio e il caso Garlasco dopo alcune intercettazioni della madre Daniela Ferrari sullo scontrino di Vigevano. La donna ironizza sui continui testimoni emersi negli anni e si attribuisce la scelta di conservare il tagliando.

Nuove intercettazioni sul delitto di Chiara Poggi e sul ruolo di Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta riaperta sull’omicidio avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Le conversazioni riguardano Daniela Ferrari, madre del 38enne, registrata mentre si trova in auto insieme al marito Giuseppe.

La telefonata risale al 22 ottobre 2025. I due commentano le notizie diffuse su un presunto supertestimone che avrebbe fornito chiarimenti agli investigatori sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, documento da tempo al centro delle verifiche legate agli spostamenti di Sempio la mattina del delitto.

Nel dialogo, la coppia affronta la vicenda con toni sarcastici, criticando le ricostruzioni circolate attorno al caso. Daniela Ferrari scherza sull’elevato numero di persone che negli anni hanno dichiarato di sapere qualcosa sull’omicidio e pronuncia una frase destinata a far discutere: “A Garlasco ci sono più testimoni che abitanti”.

Durante la conversazione, la donna parla anche del famoso tagliando del parcheggio e mostra preoccupazione per le conseguenze che avrebbe avuto sulla vita del figlio. In un’altra intercettazione, sempre registrata in auto, si attribuisce la responsabilità della conservazione dello scontrino, spiegando di aver suggerito lei stessa ad Andrea di tenerlo.

Gli investigatori continuano a esaminare il valore del documento, ma gli accertamenti svolti finora non hanno portato a risultati definitivi. Secondo le valutazioni contenute negli atti, lo scontrino non sarebbe sufficiente né a confermare né a smentire con certezza la presenza di Sempio a Vigevano quella mattina.

Per i carabinieri, il tagliando rappresenta un elemento privo di riscontri oggettivi decisivi. La ricostruzione fornita dalla famiglia Sempio viene considerata una versione favorevole alla propria posizione, ma senza prove definitive che colleghino con certezza Andrea Sempio all’emissione dello scontrino nel giorno dell’omicidio.