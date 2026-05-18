Garlasco, dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio e sui tempi del tragitto verso Vigevano

Andrea Sempio torna e il delitto di Garlasco, uno scontrino del parcheggio di Vigevano che, secondo la Procura, non confermerebbe più il suo alibi. Le verifiche sui tempi di percorrenza e sul passaggio a livello alimentano i dubbi degli investigatori.

Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, per anni indicato come uno degli elementi a sostegno dell’alibi di Andrea Sempio, è tornato sotto esame nell’ambito delle nuove verifiche sull’omicidio di Garlasco. Secondo la Procura, quel documento potrebbe non essere compatibile con gli spostamenti ricostruiti dagli investigatori nella mattinata del delitto.

La ricostruzione è stata approfondita durante la trasmissione televisiva «Mattino 5», che ha mostrato alcuni test effettuati lungo il tragitto tra Garlasco e Vigevano. Gli inquirenti avrebbero ripercorso la stessa strada nelle ore notturne, partendo intorno alle quattro del mattino, con traffico praticamente assente e senza rallentamenti particolari.

Nonostante le condizioni favorevoli, il viaggio sarebbe durato circa ventidue minuti. Un tempo che, secondo l’accusa, renderebbe difficile collocare Andrea Sempio a Vigevano negli orari riportati sullo scontrino utilizzato come prova dell’alibi.

Nel corso delle verifiche sarebbero stati effettuati anche altri test in fasce orarie differenti. I giornalisti della trasmissione hanno spiegato di avere registrato percorrenze simili e di non essere riusciti facilmente a completare il tragitto in tempi inferiori.

Tra gli elementi valutati compare anche il passaggio a livello lungo il percorso. Durante una delle prove, la troupe televisiva avrebbe trovato le sbarre abbassate. Successivamente sarebbe stata verificata la presenza di un treno in transito in quella fascia oraria anche nel 2007, dettaglio attribuito a informazioni di Rete Ferroviaria Italiana.

Secondo gli investigatori, un eventuale stop al passaggio a livello potrebbe avere inciso ulteriormente sui tempi necessari per raggiungere Vigevano da Garlasco.

La Procura continua inoltre ad analizzare il dato relativo alla cella telefonica agganciata alle 9.58. In base alla ricostruzione degli inquirenti, quel segnale collocherebbe Andrea Sempio a Garlasco, a circa 600-700 metri dalla sua abitazione, elemento considerato rilevante per definire i movimenti di quella mattina.