Pistoia, allarme per un presunto coccodrillo nel laghetto di un vivaio a Masiano

Ha visto un coccodrillo lungo due metri a Pistoia e sono scattati i controlli nel laghetto di un vivaio a Masiano. Dopo la segnalazione di un passante, i carabinieri forestali hanno avviato verifiche nell’area senza trovare tracce certe del rettile.

Un presunto coccodrillo sarebbe stato avvistato in un laghetto artificiale all’interno di un vivaio nella zona di Masiano, alle porte di Pistoia. A dare l’allarme è stato un passante che ha raccontato di aver visto emergere dall’acqua un rettile di grandi dimensioni, stimato intorno ai due metri di lunghezza.

Dopo la segnalazione sono intervenuti i carabinieri forestali, che hanno effettuato sopralluoghi nell’area per verificare la presenza dell’animale. Al momento non sono emersi elementi che confermino l’avvistamento, ma neppure prove definitive per escluderlo. Per questo motivo il laghetto continua a essere monitorato.

Le operazioni risultano complicate dalla conformazione del bacino, caratterizzato da acqua torbida e da una notevole profondità, condizioni che rendono difficile individuare eventuali movimenti o tracce. In via precauzionale è stato chiesto ai cittadini di non avvicinarsi alla zona interessata.

Secondo le prime valutazioni, se la presenza del rettile venisse confermata, potrebbe trattarsi di un esemplare abbandonato illegalmente. È stata invece esclusa l’ipotesi di una fuga dallo zoo di Pistoia. Gli esperti ricordano comunque che il clima locale non sarebbe favorevole alla sopravvivenza stabile di un coccodrillo all’aperto, anche se nelle vicinanze sono presenti serre e ambienti riscaldati.

Nel frattempo sui social sta circolando una fotografia che mostrerebbe il presunto animale nel laghetto. L’immagine, però, non è stata verificata e diversi esperti ritengono possa trattarsi di un falso. Le verifiche proseguono e il caso resta aperto.