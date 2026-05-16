Pistoia, scattano le ricerche nel laghetto dopo la segnalazione di un presunto coccodrillo

A Masiano, vicino Pistoia, una segnalazione su un presunto coccodrillo lungo due metri ha fatto scattare controlli nel laghetto di un vivaio. Sul posto sono arrivati carabinieri forestali, vigili del fuoco e veterinari dello zoo.

Momenti di tensione nella frazione di Masiano, nel comune di Pistoia, dove una segnalazione su un possibile coccodrillo avvistato in un laghetto artificiale ha portato all’intervento delle autorità. L’allarme è partito dopo la telefonata di un cittadino che avrebbe notato la sagoma di un grosso rettile all’interno dell’invaso situato in un vivaio di piante ornamentali.

Secondo quanto riferito, l’animale avrebbe avuto una lunghezza vicina ai due metri. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali insieme ai vigili del fuoco, che hanno avviato una serie di controlli nell’area per verificare la presenza del rettile.

Alle operazioni hanno partecipato anche i veterinari dello zoo di Pistoia, pronti a intervenire nel caso fosse stato necessario recuperare l’animale in sicurezza. I primi sopralluoghi, però, non hanno portato ad alcun riscontro concreto e non sono stati trovati elementi compatibili con la presenza di un coccodrillo.

Le verifiche risultano particolarmente complicate per le caratteristiche del laghetto. L’acqua è molto profonda e il fondale, coperto da una grande quantità di fango, rende quasi impossibile la visibilità durante le ispezioni.

Per motivi precauzionali, tutta la zona attorno allo specchio d’acqua è stata delimitata dal personale intervenuto. L’area resterà controllata anche nelle prossime ore mentre proseguono gli accertamenti tecnici da parte delle autorità.