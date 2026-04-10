Milano, cadavere trovato in un'auto nel laghetto di Nerviano
Milano, un’auto è stata trovata nel laghetto di Nerviano con un cadavere all’interno durante un intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori stanno verificando se ci siano altre persone nel veicolo.
Il corpo senza vita di una persona non ancora identificata è stato recuperato dai vigili del fuoco all’interno di un’auto finita nel laghetto di Nerviano, in via Giovanni XXIII. Il ritrovamento è avvenuto durante un intervento avviato poco prima nel comune alle porte di Milano.
Le operazioni di recupero sono state condotte dalle squadre del comando provinciale, con il supporto del distaccamento di Rho e di due mezzi fluviali. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Legnano e Nerviano.
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In corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. È atteso l’arrivo dei sommozzatori da Torino per controllare l’interno del veicolo e verificare la possibile presenza di altre persone.