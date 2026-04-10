Milano, cadavere trovato in un'auto nel laghetto di Nerviano

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Milano, un’auto è stata trovata nel laghetto di Nerviano con un cadavere all’interno durante un intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori stanno verificando se ci siano altre persone nel veicolo.

Milano, cadavere trovato in un'auto nel laghetto di Nerviano