Manchester City, Guardiola verso l'addio dopo 10 anni e 17 trofei conquistati

Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione dopo dieci anni e 17 trofei. Il tecnico catalano avrebbe deciso di chiudere il ciclo con un anno d’anticipo rispetto al contratto, mentre il club è ancora in corsa per la Premier League.

Pep Guardiola si prepara a chiudere la sua lunga esperienza sulla panchina del Manchester City. Secondo le anticipazioni diffuse dalla stampa inglese, il tecnico catalano lascerà il club al termine della stagione 2025-2026, senza attendere la naturale scadenza del contratto prevista per l’anno successivo.

L’allenatore spagnolo, oggi 55enne, metterà fine a un ciclo iniziato nel 2016 e diventato uno dei più vincenti nella storia del club inglese. In dieci stagioni Guardiola ha guidato i Citizens alla conquista di 17 trofei, tra cui 6 Premier League, una Champions League, 3 FA Cup e 5 Coppe di Lega.

L’addio potrebbe concretizzarsi ufficialmente domenica 24 maggio, data dell’ultima giornata di campionato. Il City affronterà in casa l’Aston Villa in quella che potrebbe essere l’ultima partita di Guardiola all’Etihad Stadium.

La squadra è ancora matematicamente in corsa per il titolo inglese. L’Arsenal guida la classifica con 82 punti e una sola gara da disputare, mentre il City è fermo a quota 77 ma deve ancora giocare due partite. Per ribaltare la situazione servirebbero due vittorie e un passo falso dei londinesi nel finale di stagione.

Per la successione, il nome più vicino alla panchina del Manchester City sarebbe quello di Enzo Maresca. L’ex collaboratore di Guardiola viene indicato come il principale candidato per raccogliere l’eredità del tecnico catalano.