Tottenham-Manchester United 1-0: Johnson regala l'Europa League agli Spurs dopo 17 anni

Il Tottenham conquista l'Europa League dopo 17 anni, grazie al decisivo gol di Brennan Johnson contro il Manchester United nella finale di Bilbao. Nonostante una stagione difficile in Premier League, gli Spurs trionfano, regalando ai propri tifosi una vittoria memorabile e un ritorno importante nel panorama europeo.

All’Estadio San Mamés di Bilbao va in scena una finale tutta inglese di Europa League tra Tottenham e Manchester United. A trionfare sono gli Spurs grazie al gol decisivo di Brennan Johnson al 42’, nato da un’azione insistita sulla fascia destra e da un rimpallo su Shaw che spiazza Onana. La squadra londinese, dopo una stagione difficile chiusa al 17° posto in Premier League, conquista così la coppa e l’accesso diretto alla prossima Champions League.

Primo tempo equilibrato, Johnson firma il vantaggio

L’avvio della gara è teso e frammentato, con entrambe le squadre che si studiano. Maguire sbaglia in uscita, ne approfitta Johnson che serve Sarr: il centrocampista ci prova ma il difensore rimedia. Al 16’, Diallo è il più pericoloso dei suoi, con una finta e tiro sul secondo palo che sfiora il gol. Al 42’ il Tottenham rompe l’equilibrio: Sarr intercetta un passaggio errato di Bruno Fernandes, serve Richarlison e Bentancur, che poi riapre per Sarr largo sulla destra. Il suo cross trova Johnson in area, che grazie a un tocco fortuito di Shaw mette in rete per l’1-0.

Secondo tempo di sofferenza, Vicario e van de Ven eroi della serata

Nella ripresa, il Manchester United alza il baricentro con gli ingressi di Garnacho e Zirkzee. La pressione aumenta e Fernandes sfiora il pareggio su cross di Mazraoui. Al 68’, su punizione, Vicario respinge corto e Hojlund tenta il pallonetto, ma van de Ven salva sulla linea. Gli Spurs ripartono in contropiede con Udogie che serve Solanke, ma l’azione sfuma.

Nel finale, il Manchester United assedia la metà campo avversaria. Garnacho ci prova dalla distanza, Vicario risponde con un grande intervento. Al 97’, l’occasione più clamorosa: cross di Dalot e colpo di testa di Shaw, ma ancora Vicario vola e salva il risultato. Sull’angolo seguente, Casemiro tenta una rovesciata che termina sulla rete esterna.

Dopo sette minuti di recupero, il Tottenham può esultare: conquista la sua terza coppa UEFA/Europa League, interrompe un digiuno lungo 17 anni e scrive una nuova pagina nella storia europea del club.