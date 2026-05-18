Bella Hadid in yacht durante Cannes, bikini metallico e yoga attirano l'attenzione dei fan

Bella Hadid si è concessa una pausa dal Festival di Cannes e ha trascorso il weekend su uno yacht di lusso al largo della costa. La modella ha attirato l’attenzione con un bikini metallico minimal e una sessione di yoga al sole.

Bella Hadid ha approfittato di una pausa dagli impegni legati al Festival di Cannes per trascorrere alcune ore in mare a bordo di uno yacht di lusso insieme ad amici. La top model statunitense è stata fotografata mentre prendeva il sole con un bikini metallico composto da un top essenziale e slip coordinati, mettendo in mostra il fisico allenato e l’abbronzatura estiva.

Le immagini della modella hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando ancora una volta l’interesse attorno alla sua presenza sulla Croisette. Da anni Bella Hadid è una delle figure più seguite durante il festival cinematografico francese, dove riesce spesso a conquistare spazio accanto alle grandi star del cinema internazionale.

Durante la giornata in barca, la modella ha anche eseguito alcune posizioni di yoga sui lettini dello yacht. Gli esercizi hanno evidenziato la sua elasticità e la preparazione fisica, elementi che fanno parte della routine seguita per mantenersi in forma durante gli impegni lavorativi e gli eventi pubblici.

Negli ultimi anni Bella Hadid è diventata uno dei volti più richiesti nel mondo della moda internazionale, alternando passerelle, campagne pubblicitarie e apparizioni ai principali eventi mondani. Anche durante questa edizione di Cannes, la sua presenza continua a richiamare l’attenzione di fotografi e fan.