Maccio Capatonda, la confessione su amore e paure economiche :Temo ancora di non arrivare a fine mese

Maccio Capatonda racconta la sua vita privata tra amore, paure economiche e il rifiuto del matrimonio. Il comico parla della compagna con cui sta da due anni e confessa di vivere ancora con il timore di non avere abbastanza soldi.

Maccio Capatonda ha scelto di raccontarsi senza filtri, parlando della sua vita privata, delle relazioni sentimentali e delle fragilità che negli ultimi anni hanno influenzato anche il suo lavoro. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attore e regista è tornato sulle origini della sua passione per il cinema, spiegando quanto “Ritorno al futuro” abbia segnato la sua infanzia.

Il comico ha raccontato di essersi identificato nel protagonista del film, soprattutto nel tentativo di ricucire il rapporto tra i propri genitori. Un desiderio che, nella realtà, non è mai riuscito a realizzare. Da questa esperienza personale è nata anche parte dell’ispirazione per “Sconfort Zone”, la serie in cui ha deciso di mostrare un lato più autentico e vulnerabile di sé.

Nel progetto, la psicanalisi diventa uno strumento narrativo per affrontare un periodo complicato, segnato sia da difficoltà professionali sia dalla fine di una relazione importante. Capatonda ha spiegato di aver sentito il bisogno di trasformare quel momento delicato in racconto, mettendo da parte il personaggio per lasciare spazio alla persona.

Sul matrimonio, invece, le sue idee restano molto nette. L’attore ha dichiarato di non sentirne alcun bisogno e di considerarlo inutile. Secondo lui, l’amore non dovrebbe essere legato a un contratto o a un vincolo formale, perché una relazione funziona indipendentemente da documenti e cerimonie.

Più complesso il discorso sui figli. Maccio Capatonda ha ammesso di non aver mai avvertito davvero il desiderio di diventare padre. Per molto tempo la sua principale preoccupazione è stata riuscire a mantenersi economicamente, una paura che continua a portarsi dietro anche oggi, nonostante il successo raggiunto.

L’attore ha confessato di convivere ancora con il timore di non riuscire ad arrivare a fine mese, una sensazione che considera irrazionale ma che non è mai sparita del tutto. Un’insicurezza nata anni fa e rimasta presente anche dopo la notorietà e la stabilità economica.

Oggi, però, sul piano sentimentale racconta di vivere una fase diversa rispetto al passato. Maccio Capatonda ha rivelato di essere fidanzato da due anni e di aver trovato una relazione serena, lontana dalle storie complicate vissute in gioventù. Parla di un rapporto sincero, equilibrato e molto più maturo rispetto a quelli avuti negli anni precedenti.