Maccio Capatonda racconta la calvizie precoce e l'infanzia segnata dai litigi in famiglia

Marcello Macchia racconta la sua adolescenza segnata dalla calvizie precoce e dal difficile rapporto con i genitori. L’attore ripercorre gli inizi e come quelle esperienze abbiano inciso sul suo stile comico.

Maccio Capatonda è tornato a parlare della sua vita privata, partendo da un episodio che lo ha segnato profondamente. A 14 anni ha iniziato a perdere i capelli, un cambiamento rapido che lo ha portato alla calvizie completa prima dei 25 anni. Un passaggio complicato durante l’adolescenza, affrontato tra tentativi falliti di rimedi e una crescente difficoltà nei rapporti con le ragazze.

Quel periodo, vissuto come un vero scossone, ha inciso sulla sua sicurezza. Racconta di aver cercato in ogni modo di invertire la situazione, senza risultati. Le prime esperienze sentimentali non furono semplici e contribuirono a rendere ancora più fragile la sua autostima. Col tempo, però, quella fragilità si è trasformata in un elemento distintivo della sua personalità.

Da bambino, invece, si descrive come pieno di energia e già alle prese con le prime dinamiche affettive. Un ricordo curioso riguarda una relazione durata pochissimo, conclusa con una richiesta di restare solo amici dopo pochi giorni. Episodi che oggi racconta con ironia, ma che allora lasciavano il segno.

Il cinema come rifugio e la famiglia al centro del racconto

Il cinema entra presto nella sua vita e diventa un punto di riferimento. A sette anni resta colpito da Ritorno al futuro, un film che lo porta a immaginare una realtà diversa anche per i suoi genitori. Nella storia di Marty McFly ritrova un desiderio personale, quello di vedere madre e padre uniti e sereni.

La realtà, però, è molto diversa. Ancora oggi i genitori, dopo decenni insieme, continuano a litigare frequentemente. Racconta di discussioni continue, a volte persino su argomenti condivisi. Un rapporto che definisce paradossale, tanto da descriverli come due comici inconsapevoli.

La passione per la comicità nasce anche grazie a queste esperienze. Con una videocamera inizia a girare i primi sketch, costruendo personaggi che negli anni diventeranno riconoscibili. Tra questi spicca Mariottide, figura che segna una svolta nella sua carriera e lo porta a collaborare con la Gialappa’s Band.

Nel corso del tempo ha cercato anche un contatto con i suoi riferimenti artistici. In passato scrisse a Michael J. Fox, ricevendo una risposta che ricorda ancora oggi con divertimento, nonostante il cognome storpiato.

La notorietà, arrivata con il successo, non ha cambiato il suo carattere riservato. Ammette di apprezzare l’affetto del pubblico, ma anche di provare imbarazzo quando viene fermato da persone sconosciute. Un lato introverso che convive con la sua immagine pubblica.

Negli ultimi anni ha intrapreso un percorso personale diverso, fatto di meditazione e momenti di isolamento volontario. Partecipa a ritiri senza telefono e senza parlare, una scelta che gli consente di staccare dal ritmo quotidiano e concentrarsi su se stesso.

Nel tempo libero coltiva anche passioni più leggere, come il ping pong con amici e colleghi tra cui Lillo e Pietro Sermonti. Anche in questo ambito emerge un aspetto del suo carattere, la difficoltà ad accettare la sconfitta, che racconta con la stessa ironia che ha reso celebri i suoi personaggi.