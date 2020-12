Maccio Capatonda : Nel mio libro dettagli scabrosi sulla Canalis

Tutto è cominciato quando la Gialappa’s lo ha portato in tv. Da quel momento gli sketch di Maccio Capatonda sono diventati virali su Youtube, spalancandogli le porte del successo: serie tv, film, radio e per ultimo anche un libro. Questi passaggi della sua carriera li ha raccontati a Fanpage.it, addentrandosi anche nella sua vita privata, dalla storia con Elisabetta Canalis alla sua attuale fidanzata.

«Sono fidanzato da 4 anni e mezzo con una ragazza di nome Myriam che amo tantissimo e con cui convivo. Va tutto molto bene, abbiamo due gatti che sono due surrogati di figli. Non pensiamo ai figli, faccio scelte ecosostenibili: penso che il mondo sia sufficientemente ricco di esseri umani». Nel suo passato c'è una storia con un volto molto noto della tv: «Elisabetta Canalis è protagonista di un capitolo del libro, perché con lei ho avuto una storia nel 2013 di due mesi circa e nel libro racconto dei dettagli scabrosi».

Sulla Gialappas' Band che lo ha portato per la prima volta in Tv, Maccio racconta «Sono molto grato a loro, perché nel 2004 mi hanno catapultato nel loro programma facendomi scoprire la possibilità di fare questo lavoro». Mentre sul progetto di TG Casa 40ena, nato in tempo di pandemia spiega: «Il Covid non l'ho avuto, ma ha generato in me un senso di claustrofobia che a sua volta ha generato il format. Racconta le mie vicende chiuso dentro casa fatte come fossero un telegiornale. È girato interamente col mio telefonino».