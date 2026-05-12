Sonia Bruganelli, la dedica alla figlia Silvia ricoverata riporta al tatuaggio di Padre Pio

Sonia Bruganelli ha mostrato la figlia Silvia ricoverata in clinica con una dedica pubblicata sui social. L’imprenditrice ha ricordato il difficile percorso affrontato dalla ragazza dopo la nascita e il legame con il tatuaggio di Padre Pio.

Sonia Bruganelli è tornata a parlare del rapporto con la figlia Silvia dopo aver pubblicato sui social una foto della ragazza a letto in una clinica. Accanto all’immagine, l’imprenditrice ha scritto parole molto personali dedicate alla giovane, nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis.

“Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma”, ha scritto Bruganelli nel messaggio condiviso durante la Festa della donna.

Il motivo del ricovero non è stato spiegato, ma da anni Sonia Bruganelli racconta pubblicamente le difficoltà affrontate dalla figlia, nata con una cardiopatia congenita. Silvia fu sottoposta a un intervento molto delicato subito dopo la nascita. In seguito all’operazione riportò un’ipossia cerebrale che provocò danni neurologici e problemi motori.

Nel corso di un’intervista televisiva a Verissimo, Bruganelli aveva ricordato il momento della diagnosi ricevuta dai medici subito dopo il parto. “Se non si opera appena nata, muore”, le dissero. Solo dopo alcuni giorni, però, la famiglia venne informata delle conseguenze provocate dall’ipossia post operatoria.

Già nel 2024, ospite del programma Belve, Sonia Bruganelli aveva raccontato un episodio molto intimo legato proprio alla figlia Silvia. L’ex moglie di Paolo Bonolis spiegò di essersi tatuata sul braccio il volto di Padre Pio dopo averlo sognato la notte in cui la ragazza avrebbe dovuto risvegliarsi da un intervento chirurgico.

In quell’occasione precisò di non essere particolarmente religiosa e parlò apertamente del dolore vissuto negli anni. “Non so se fosse un segnale”, aveva detto durante l’intervista, tornando anche sulle frasi pronunciate tempo prima riguardo alla malattia della figlia e alle difficoltà affrontate dalla famiglia.