Delitto di Garlasco, nuovi dubbi su Andrea Sempio tra verbali incompleti e telefonate sospette

Andrea Sempio torna sotto esame per l’omicidio di Chiara Poggi dopo nuove verifiche sui verbali del 2007 e alcuni dettagli trascurati. Gli investigatori rileggono orari, movimenti e telefonate alla luce di possibili incongruenze.

Il nome di Andrea Sempio riemerge nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Amico di Marco Poggi, fratello della vittima, era stato ascoltato dai carabinieri subito dopo il delitto. Quella deposizione, considerata allora una routine investigativa, è oggi oggetto di nuove verifiche, soprattutto per il modo in cui fu raccolta e riportata.

Al centro dell’attenzione ci sono i verbali delle prime dichiarazioni. Secondo quanto emerso, ci sarebbero possibili imprecisioni nella gestione degli orari, con militari impegnati in più attività nello stesso intervallo di tempo. Un elemento che non annulla gli atti, ma solleva dubbi sulla precisione formale della ricostruzione temporale.

Tra i dettagli rivalutati compare anche una breve pausa citata da Sempio durante l’audizione. L’uomo avrebbe parlato di un’uscita per recuperare un ticket del parcheggio, circostanza che però non risulta nei verbali ufficiali. Questo passaggio, oggi, viene considerato utile per definire con maggiore esattezza gli spostamenti e i tempi di quella giornata.

Gli investigatori stanno riesaminando anche alcune telefonate partite dall’abitazione di Sempio verso casa Poggi nei giorni precedenti al delitto. All’epoca non erano state ritenute decisive. Sempio aveva spiegato di aver cercato Marco Poggi, senza sapere che fosse fuori città, aggiungendo di non avere rapporti diretti con Chiara.

La Procura sta lavorando su una nuova lettura di elementi già acquisiti nel 2007. Documenti, testimonianze e particolari rimasti in secondo piano vengono ora analizzati con maggiore attenzione, alla ricerca di eventuali incongruenze. L’indagine resta aperta e ogni dettaglio dovrà essere verificato nel contesto complessivo dei fatti.