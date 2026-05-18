Trump crolla nei sondaggi, bocciati guerra in Iran economia e gestione dell'immigrazione

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Trump perde consenso negli Stati Uniti dopo l’attacco all’Iran e il rincaro dei prezzi. Un sondaggio del New York Times registra forti critiche su guerra, economia e immigrazione, con il malcontento in aumento anche tra gli indipendenti.

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Donald Trump incassa un duro colpo dai nuovi dati diffusi dal sondaggio New York Times/Siena, che fotografa un netto calo della fiducia nei confronti del presidente americano. La decisione di colpire l’Iran viene giudicata negativamente dal 64% degli elettori statunitensi, mentre soltanto una minoranza approva l’intervento militare ordinato dalla Casa Bianca. Il livello generale di consenso per Trump scende ulteriormente. Secondo il rilevamento, il 59% degli intervistati disapprova il suo operato da presidente, contro appena il 37% che continua a sostenerlo. Il dato peggiora sui temi economici, uno dei punti centrali della sua campagna politica. Il 64% critica la gestione dell’economia e il 69% esprime un giudizio negativo sul costo della vita. L’aumento dei prezzi viene collegato anche alle conseguenze del conflitto con Teheran. Il rincaro della benzina, registrato nelle ultime settimane, ha avuto effetti su trasporti e beni di consumo, alimentando il malcontento di molte famiglie americane. Numeri negativi anche sul fronte dell’immigrazione, tema storicamente forte per Trump. La politica delle deportazioni di massa non convince la maggioranza degli elettori: il 56% boccia la linea dell’amministrazione, mentre il 41% la sostiene. Il sondaggio rischia di complicare i piani del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di midterm. Una parte crescente degli elettori ritiene infatti di subire conseguenze dirette dalle scelte dell’amministrazione. Il 44% afferma di essere stato danneggiato personalmente dalle politiche adottate dalla Casa Bianca, dato in crescita rispetto al 36% registrato lo scorso autunno. Tra gli elettori indipendenti il quadro appare ancora più pesante per il presidente. Il tasso di disapprovazione sale al 69%, mentre quasi uno su due sostiene di aver subito effetti negativi dalle decisioni dell’attuale governo. Il sondaggio segnala però difficoltà anche per i democratici. Solo il 26% degli elettori si dichiara soddisfatto della linea politica del partito. All’interno della base democratica, il 44% esprime insoddisfazione verso la direzione presa dalla formazione, mentre tra i repubblicani appena il 23% critica il proprio partito.

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