Trump in calo nei sondaggi Usa, pesano Iran e inflazione

Paola Cammarota | 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump perde consensi negli Stati Uniti dopo le scelte su Iran ed economia, secondo un nuovo sondaggio. I dati mostrano un netto calo di fiducia, con giudizi negativi legati soprattutto a inflazione e gestione della crisi internazionale.

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Trump in calo nei sondaggi Usa, pesano Iran e inflazione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump registra uno dei livelli di consenso più bassi dall’inizio del suo secondo mandato. Un recente sondaggio fotografa una situazione difficile: solo il 37% degli americani approva il suo operato, mentre la maggioranza esprime un giudizio negativo.

Tra i temi più critici emergono la gestione del conflitto con l’Iran e l’andamento dell’economia. Il 66% degli intervistati boccia l’azione della Casa Bianca su entrambi i fronti, indicando come principale motivo di preoccupazione l’aumento dei prezzi e il costo della vita.

Economia e inflazione al centro delle preoccupazioni

L’economia resta la priorità per gran parte della popolazione: il 29% degli intervistati la indica come problema principale. Seguono le questioni legate alla democrazia, citate dal 24%, mentre sanità e sicurezza raccolgono percentuali più contenute.

Nel dettaglio, l’inflazione domina il dibattito economico: il 45% degli americani la considera il nodo più urgente. Solo il 32% promuove le politiche adottate dal presidente per contrastarla, mentre il 68% esprime un giudizio negativo.

Il clima generale resta segnato dal pessimismo. Appena un terzo dei cittadini ritiene che il Paese stia andando nella direzione giusta, mentre per il 66% gli Stati Uniti stanno seguendo una strada sbagliata.

Nonostante il calo complessivo, il sostegno tra gli elettori repubblicani rimane elevato. L’83% continua a sostenere Trump, anche se si registra una flessione rispetto ai mesi precedenti. Diminuisce anche la quota di chi approva completamente l’operato del presidente, scesa al 52%.

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