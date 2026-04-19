Trump in calo nei sondaggi Usa, pesano Iran e inflazione
Donald Trump perde consensi negli Stati Uniti dopo le scelte su Iran ed economia, secondo un nuovo sondaggio. I dati mostrano un netto calo di fiducia, con giudizi negativi legati soprattutto a inflazione e gestione della crisi internazionale.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump registra uno dei livelli di consenso più bassi dall’inizio del suo secondo mandato. Un recente sondaggio fotografa una situazione difficile: solo il 37% degli americani approva il suo operato, mentre la maggioranza esprime un giudizio negativo.
Tra i temi più critici emergono la gestione del conflitto con l’Iran e l’andamento dell’economia. Il 66% degli intervistati boccia l’azione della Casa Bianca su entrambi i fronti, indicando come principale motivo di preoccupazione l’aumento dei prezzi e il costo della vita.
Economia e inflazione al centro delle preoccupazioni
L’economia resta la priorità per gran parte della popolazione: il 29% degli intervistati la indica come problema principale. Seguono le questioni legate alla democrazia, citate dal 24%, mentre sanità e sicurezza raccolgono percentuali più contenute.
Nel dettaglio, l’inflazione domina il dibattito economico: il 45% degli americani la considera il nodo più urgente. Solo il 32% promuove le politiche adottate dal presidente per contrastarla, mentre il 68% esprime un giudizio negativo.
Il clima generale resta segnato dal pessimismo. Appena un terzo dei cittadini ritiene che il Paese stia andando nella direzione giusta, mentre per il 66% gli Stati Uniti stanno seguendo una strada sbagliata.
Nonostante il calo complessivo, il sostegno tra gli elettori repubblicani rimane elevato. L’83% continua a sostenere Trump, anche se si registra una flessione rispetto ai mesi precedenti. Diminuisce anche la quota di chi approva completamente l’operato del presidente, scesa al 52%.
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