Trump attacca Meloni su energia e Nato, scontro anche su Iran e immigrazione

Donald Trump attacca Giorgia Meloni accusandola di non sostenere gli Stati Uniti su energia e Nato. Nell’intervista al Corriere critica la linea italiana sullo stretto di Hormuz e i rapporti con l’Iran, parlando anche di immigrazione.

Donald Trump critica apertamente Giorgia Meloni in un’intervista, mettendo in discussione le scelte del governo italiano su energia e politica estera. L’ex presidente americano si dice sorpreso dall’atteggiamento della premier, accusata di non voler partecipare alle iniziative legate alla sicurezza nello stretto di Hormuz, nonostante – sostiene – l’Italia dipenda da quelle rotte per il petrolio.

Secondo Trump, Roma starebbe evitando un coinvolgimento diretto, lasciando agli Stati Uniti il compito di garantire la stabilità dell’area. L’ex capo della Casa Bianca afferma di non aver avuto confronti recenti con Meloni e descrive una posizione italiana distante dalle aspettative americane, soprattutto sul fronte della collaborazione militare e degli impegni nella Nato.

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Nel corso dell’intervista, Trump insiste sul fatto che l’Italia non avrebbe risposto alle richieste di supporto, comprese quelle relative all’invio di mezzi navali. A suo giudizio, l’alleanza atlantica sarebbe diventata inefficace e priva di forza operativa, definendola una struttura incapace di affrontare le sfide attuali.

L’ex presidente torna poi sul tema dell’energia e accusa l’Europa di pagare prezzi elevati senza essere pronta a difendere le proprie forniture. In questo quadro, cita ancora una volta lo stretto di Hormuz come punto strategico e sottolinea il ruolo centrale degli Stati Uniti nel garantirne la sicurezza.

Lo scontro si allarga anche alle dichiarazioni di Meloni sulle critiche rivolte al pontefice. Trump replica duramente, collegando la questione alla minaccia rappresentata dall’Iran e sostenendo che il rischio legato a un eventuale sviluppo nucleare da parte di Teheran non sarebbe preso in considerazione a sufficienza dal governo italiano.

Infine, l’ex presidente affronta il tema dell’immigrazione, sostenendo che le politiche adottate in Europa starebbero avendo effetti negativi su diversi Paesi, compresa l’Italia. Nella sua analisi, lega questo fenomeno alle difficoltà economiche e sociali del continente.