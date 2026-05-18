Albiano Magra, 640 visite gratuite per la giornata della prevenzione della Croce Rossa

La Croce Rossa di Albiano Magra ha effettuato 640 controlli gratuiti durante la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria. Specialisti arrivati da diverse strutture hanno eseguito visite, ecografie e test per centinaia di cittadini.

Oltre seicento controlli sanitari gratuiti in una sola giornata ad Albiano Magra, dove la Croce Rossa locale ha organizzato un’iniziativa dedicata alla prevenzione nei locali della sede di via Don Corsini. L’evento, promosso in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, ha richiamato numerosi cittadini che hanno potuto sottoporsi a visite specialistiche, esami diagnostici ed ecografie senza alcun costo.

A coordinare la manifestazione è stato il presidente del comitato locale, Marcello Lo Presti, insieme a un ampio gruppo di volontari e medici specialisti provenienti da diverse realtà sanitarie e universitarie. In totale sono state effettuate 640 prestazioni tra controlli clinici, test diagnostici e consulenze.

Tra i professionisti presenti figurava il professor Ferruccio Bonino, epatologo e gastroenterologo del Cnr, noto a livello internazionale per i suoi studi sui virus dell’epatite B, C e Delta. Hanno partecipato anche il neurologo Giovanni Orlandi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, l’ecografista e radiologo Lorenzo Bertellotti, il pneumologo e internista Giancarlo Parentini, l’ingegnere Francesco Faita del Cnr di Pisa, l’andrologo Bruno Bianchi e il medico Stefano Tatini, specializzato in angiologia e linfedema.

La giornata ha coinvolto anche altri specialisti come la diabetologa Sonia Toni, la nutrizionista Silvia Molinu, il cardiologo Maurizio Cecchini, la psicologa e audiologa Veronica Costi e l’infermiera di terapia intensiva Rebecca Del Re, presente in rappresentanza dell’Ordine delle professioni infermieristiche apuane.

Il programma si era aperto già il giorno precedente con una festa organizzata nel parco della sede della Croce Rossa. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Aulla Roberto Valettini, il vice sindaco, la presidente del Consiglio comunale, il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni e il parroco di Albiano don Fabio.

Presenti anche delegazioni di numerose associazioni del territorio, tra cui la Pubblica assistenza di Fivizzano, le Protezioni civili di Villafranca e Podenzana, i comitati della Croce Rossa di La Spezia, Massa e Levanto, oltre alla Pro Loco di Albiano e alla banda musicale locale.

Applausi per il coro della Croce Rossa di Albiano diretto dal maestro Andrea Barani, che si è esibito davanti al pubblico presente. Alla manifestazione hanno partecipato inoltre rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle forze dell’ordine, tra cui l’ingegnere Mario Del Rio, Federico Peroni di Lunicoffee e il maresciallo dei carabinieri Lorenzo Deboli.

Spazio anche al progetto “8-13”, percorso educativo rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni per avvicinarli al volontariato e ai principi della cittadinanza attiva attraverso attività pratiche e laboratori. Il progetto, attivo dal 2017, è stato ideato da Rita Peroni, storica figura della Croce Rossa albianese.

Durante la cerimonia sono stati consegnati attestati ai partecipanti e un riconoscimento speciale, accompagnato da una medaglia inviata dalla sede centrale della Croce Rossa, è stato assegnato proprio a Rita Peroni per i lunghi anni di servizio svolti nel comitato locale, che ha guidato come presidente fino allo scorso anno e dove oggi ricopre il ruolo di vice presidente.

Nel suo intervento il sindaco Valettini ha ringraziato i volontari per il lavoro svolto sul territorio e per l’organizzazione delle giornate dedicate alla prevenzione sanitaria, sempre più frequentate dalla popolazione. Il presidente Lo Presti ha invece rivolto un ringraziamento agli specialisti intervenuti, ai volontari e alle realtà che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, compreso Andrea Musso del Conad di Terrarossa.