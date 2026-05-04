Croce Rossa Albiano Magra, giornata gratuita di prevenzione il 9 maggio con visite e specialisti

La Croce Rossa di Albiano Magra organizza il 9 maggio una giornata gratuita di prevenzione per favorire diagnosi precoci, con visite specialistiche e controlli mirati nella sede locale aperta ai cittadini.

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione sanitaria si svolgerà sabato 9 maggio ad Albiano Magra, nella sede della Croce Rossa in via Don Pietro Corsini. Dalle 9 alle 14 i cittadini potranno accedere gratuitamente a controlli e consulenze mediche, previa prenotazione telefonica per gestire l’elevata affluenza prevista.

L’iniziativa rientra nelle attività legate alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, celebrata l’8 maggio, data che ricorda la nascita di Henry Dunant. Il presidente del comitato locale, Marcello Lo Presti, ha spiegato che l’appuntamento del 9 è stato scelto per consentire la partecipazione anche a chi lavora durante la settimana.

Nel corso della mattinata saranno disponibili numerosi controlli: elettrocardiogramma con consulto cardiologico, visite andrologiche ed endocrinologiche con esami alla tiroide, consulenze nutrizionali e pneumologiche con spirometria, test dell’udito e valutazioni neurologiche, diabetologiche e angiologiche. Previsti anche test epigenetici del DNA non invasivi e una visita medica preventiva personalizzata.

I consulti saranno affidati a specialisti con più competenze, affiancati dagli infermieri dell’Ordine delle professioni infermieristiche apuane coordinati da Luca Fialdini, con la partecipazione della presidente Rebecca Del Re.

Tra i professionisti presenti figurano il professor Ferruccio Bonino, epatologo di fama internazionale, e la professoressa Maurizia Brunetto, direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa. Le ecografie saranno eseguite dal medico Lorenzo Bertellotti, noto per l’elevata precisione diagnostica.

Secondo Bonino, la prevenzione resta lo strumento più efficace per intervenire prima della comparsa dei sintomi. Per questo le visite saranno impostate su un’analisi approfondita della storia clinica personale e familiare, che i partecipanti potranno compilare in anticipo tramite una scheda disponibile online.

Il programma prevede anche momenti celebrativi l’8 maggio, con alzabandiera, esibizione del coro della Croce Rossa e consegna degli attestati ai nuovi volontari. Nella stessa giornata le bandiere dell’associazione saranno esposte nei comuni del territorio di riferimento.