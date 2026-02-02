Albiano Magra, oltre 300 visite gratuite alla maxi giornata di prevenzione della Croce Rossa

Oltre trecento prestazioni sanitarie gratuite in un solo giorno ad Albiano Magra, con specialisti da tutta Italia e un Posto medico avanzato operativo. Una risposta massiccia che ha superato le aspettative degli organizzatori.

La giornata di prevenzione sanitaria gratuita organizzata dalla Croce Rossa di Albiano Magra ha registrato numeri ben oltre le previsioni. Tra visite, screening ed esami sono state effettuate più di 300 prestazioni, con cittadini arrivati anche da fuori provincia e da regioni limitrofe.

Le richieste sono state ancora più alte: nelle liste risultavano 388 persone rimaste escluse solo per mancanza di tempo e disponibilità. Un dato che restituisce la portata dell’iniziativa e la forte domanda di servizi sanitari accessibili.

L’evento si è svolto negli ambulatori della sede e soprattutto nel piazzale esterno, dove il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa, Centro di Mobilitazione Toscana, ha allestito un moderno Posto Medico Avanzato, completamente attrezzato e operativo per l’intera giornata.

Alla guida del contingente militare il maggiore Pietro Garofalo, presente insieme al maresciallo ordinario Stefano Bianchini. I militari impegnati erano circa quindici, coordinati dal capitano Fabio Egidio Menicucci. Oltre quaranta, invece, i volontari della Croce Rossa coinvolti nelle attività sanitarie e logistiche.

La giornata si è aperta con la cerimonia dell’alzabandiera nel piazzale della sede, alla presenza di volontari, militari e autorità. Il “Silenzio” è stato eseguito alla tromba da Enrico Baldassini, musicista con oltre cinquant’anni di esperienza e componente della Filarmonica Albianese.

Il programma ha visto la partecipazione di numerosi specialisti di alto profilo, attivi in ambiti che spaziano dall’epatologia alla neurologia, dalla cardiologia alla diabetologia, dall’ortopedia alla chirurgia plastica, fino a nutrizione, psicologia, oculistica e medicina respiratoria.

Tra i professionisti presenti anche figure di riferimento della ricerca universitaria e scientifica nazionale, insieme a dirigenti sanitari e responsabili di strutture ospedaliere pubbliche.

L’organizzazione dell’iniziativa è stata curata in tempi rapidi, con il supporto di volontari e collaboratori locali. Eventi analoghi sono già previsti nel corso dell’anno, esclusi i mesi estivi.

La giornata è stata resa possibile anche grazie al contributo di enti e realtà del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa, insieme al supporto logistico e alla copertura informativa dei media locali.