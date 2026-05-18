Pollena Trocchia, identificate le due donne trovate morte nel cantiere abbandonato

Due donne sono state uccise in giorni diversi a Pollena Trocchia e gettate nel vano ascensore di un cantiere abbandonato. Le vittime avevano 29 e 49 anni, fermato un uomo di Sant’Anastasia dopo la confessione ai carabinieri.

Le due donne trovate senza vita all’interno di un edificio incompiuto di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, sono state identificate dagli investigatori. Si tratta di una 29enne italiana originaria del Casertano e di una donna ucraina di 49 anni. I loro corpi erano stati scoperti in un cantiere abbandonato di viale Italia.

Per il duplice omicidio è stato fermato un uomo di 48 anni residente a Sant’Anastasia. Dopo ore di interrogatorio davanti ai carabinieri della tenenza di Cercola e della compagnia di Torre del Greco, il sospettato avrebbe confessato il delitto confermando la ricostruzione della Procura di Nola.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le due donne sarebbero state uccise in momenti differenti, tra il 16 e il 17 maggio. Gli investigatori ritengono che il 48enne abbia incontrato entrambe nel cantiere abbandonato e che, dopo un rapporto sessuale, sia scoppiata una violenta discussione legata al denaro.

L’uomo avrebbe poi spinto le vittime nel vuoto attraverso il vano ascensore della struttura in costruzione, provocandone la morte. Gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire ulteriori dettagli sulle cause del decesso e sulla dinamica esatta dei fatti.

A indirizzare le indagini verso il fermato è stata la testimonianza di una coppia che si trovava nelle vicinanze del cantiere. I due avrebbero visto il 48enne entrare nell’edificio insieme a una donna e uscire poco dopo da solo con una borsa femminile tra le mani.

Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Martina Salvati proseguono per ricostruire ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori elementi collegati al duplice omicidio.