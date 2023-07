Due neonate trovate morte nei bidoni dell'immondizia di un asilo nido a Chicago: shock e indagini in corso

La scoperta di due neonate senza vita nei bidoni dell'immondizia di un asilo nido a Chicago, negli Stati Uniti, ha scosso l'opinione pubblica. Il macabro ritrovamento è stato fatto da una squadra di pulizie all'interno di un bagno nella struttura situata nel campus del Northwestern Memorial Hospital, a Streeterville. La notizia ha generato un forte impatto emotivo, soprattutto considerando che nello stesso centro è stata trovata una donna, successivamente trasferita in ospedale per essere curata di ferite non specificate.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla polizia locale, le due bambine erano state rinvenute all'interno di un sacco della spazzatura e non respiravano al momento dell'arrivo dei primi soccorritori. Le piccole sono state immediatamente trasportate in ospedale, ma purtroppo è stato dichiarato il loro decesso. Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine approfondita al fine di determinare le circostanze del tragico evento.

Nonostante sia ancora avvolta da un mistero e si tenga riserbo sulla vicenda, è stato confermato che le due vittime non erano bambini che frequentavano l'asilo nido. È emerso anche il coinvolgimento di un'impiegata della struttura nel drammatico episodio. Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni, tuttavia, la donna portata in ospedale potrebbe essere la madre delle neonate. Al momento rimangono sconosciuti i motivi che hanno spinto l'autore di tale gesto e se le bambine siano decedute prima o dopo il parto.

L'indagine in corso e l'aspetto scioccante di questa tragica vicenda hanno suscitato un forte interesse da parte dell'opinione pubblica. Le autorità si stanno impegnando per scoprire la verità e far luce su questa terribile vicenda che ha colpito la comunità.

