Boston, uomo resta incastrato nelle scale mobili della metro e muore soffocato tra i passanti

Steven McCluskey è morto soffocato nella metropolitana di Boston dopo essere rimasto incastrato in una scala mobile. Il 40enne ha cercato di liberarsi per diversi minuti davanti ai passeggeri, ma i soccorsi sono stati allertati troppo tardi.

Una normale discesa verso la banchina della metropolitana si è trasformata in tragedia per Steven McCluskey, 40 anni, morto dopo essere rimasto intrappolato in una scala mobile nella stazione di Somerville, nell’area di Boston. L’uomo è caduto mentre utilizzava l’impianto e parte dei suoi vestiti è rimasta agganciata ai gradini meccanici, stringendogli il collo fino a soffocarlo.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ricostruito gli ultimi minuti del 40enne. McCluskey è rimasto a terra tentando disperatamente di liberarsi, mentre intorno a lui transitavano numerosi passeggeri. Secondo quanto emerso, nessuno avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi. L’allarme sarebbe partito soltanto 18 minuti dopo l’incidente.

Nel filmato si vede un uomo avvicinarsi nel tentativo di aiutarlo, salvo poi allontanarsi pochi istanti dopo. Steven continuava a muovere le gambe nel tentativo di sfuggire alla presa della scala mobile, fino a quando i movimenti sono diventati sempre più deboli.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto oltre venti minuti dopo l’accaduto, hanno trovato gli indumenti del 40enne stretti attorno al collo. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo prima del trasferimento in ospedale, dove è morto dieci giorni più tardi.

La famiglia della vittima ha chiesto chiarimenti sulle misure di sicurezza presenti nella stazione. La madre di McCluskey ha domandato perché nessun addetto sia intervenuto nonostante l’elevato afflusso di persone, mentre la sorella ha parlato di una morte che avrebbe potuto essere evitata.

Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità legate alla gestione della sicurezza nella metropolitana e verificare i tempi dell’intervento dei soccorsi.