Detenuto scava per giorni un tunnel in cella, ma resta incastrato nel muro - Video

In un audace tentativo di fuga, Alan, un detenuto di 32 anni nella prigione di Rio Branco, si è immerso per giorni nella creazione di un tunnel con strumenti di fortuna. Tuttavia, il suo ingegnoso piano si è concluso in un fallimento clamoroso: l’uomo è rimasto incastrato nel muro. Un episodio che dimostra come, anche con tanta determinazione, le fughe più ardite possano finire in modo inaspettato e… deludente.

Ha tentato una fuga rocambolesca dalla prigione scavando un tunnel nel muro della cella, ma il piano si è trasformato in un fallimento totale. È accaduto in Brasile, nella prigione di Rio Branco, dove un detenuto di 32 anni ha cercato di evadere ispirandosi a scenari da serie TV. L’uomo, identificato come Alan, ha lavorato per giorni al suo progetto utilizzando strumenti di fortuna: un semplice manico di scopa e un chiodo. Con questi rudimentali attrezzi è riuscito a scavare un’apertura nel muro della cella, attendendo poi un momento favorevole per mettere in atto la fuga. Leggi anche Milano, detenuto evaso sospettato di accoltellamento trovato morto in centro Ma il piano è fallito proprio sul più bello. Alan ha tentato di attraversare il tunnel, senza considerare le dimensioni insufficienti del passaggio rispetto al proprio corpo. È rimasto così bloccato nella cavità, incastrato nel foro che lui stesso aveva creato. A scoprire il maldestro tentativo di fuga sono state le guardie carcerarie, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. La squadra di soccorso è intervenuta con un martello pneumatico per liberare l'uomo dal muro. Dopo ore di lavoro, il detenuto è stato estratto senza riportare ferite. Resta ora da valutare l’eventuale aggravamento della sua posizione per il tentato evasione.

Inmate Gets Stuck in Concrete Wall During Failed Prison Escape in Brazil