Roma: Dodicenne muore soffocato per gioco

Un tragico incidente è avvenuto a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove un bambino di 12 anni è morto soffocato. Domenica scorsa, il ragazzo è stato trovato privo di sensi nella sua camera, legato con una corda al letto. La madre e la sorella, presenti nell'abitazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani.

La polizia sta indagando per chiarire le circostanze della tragedia. Al momento, si esclude l'ipotesi di un gesto volontario, propendendo per un gioco finito in tragedia. Sul posto, gli agenti hanno sequestrato un computer e un telefono cellulare, temendo possa trattarsi di una nuova pericolosa sfida sui social network. I dispositivi sono ora al vaglio della polizia postale per ulteriori accertamenti.

La famiglia del ragazzo è sotto shock. La madre e la sorella, che hanno trovato il bambino, sono state ascoltate dagli inquirenti per ricostruire gli eventi. Gli investigatori sperano che l'analisi dei dispositivi elettronici possa fornire ulteriori dettagli su cosa sia accaduto prima del tragico incidente.

La comunità di Tor Bella Monaca è profondamente scossa. Amici, parenti e conoscenti si sono uniti nel dolore, esprimendo vicinanza e supporto alla famiglia colpita dalla tragedia. La scuola frequentata dal ragazzo ha dichiarato il lutto, offrendo supporto psicologico agli studenti e ai docenti.

Le indagini continueranno nei prossimi giorni, con l'analisi approfondita dei dispositivi elettronici sequestrati. Gli inquirenti sperano di poter chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte del bambino e prevenire future tragedie simili.