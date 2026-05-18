Fabrizio Corona a Palazzo Chigi, confronto con Giorgia Meloni nel processo per diffamazione

Fabrizio Corona sarà ascoltato a Palazzo Chigi nel processo nato dalla presunta falsa relazione attribuita a Giorgia Meloni e Manlio Messina. La premier ha scelto di testimoniare nella sede del governo invece che in videocollegamento.

Giovedì 21 maggio il processo che vede imputato Fabrizio Corona uscirà dall’aula del tribunale di Milano per trasferirsi a Palazzo Chigi. Al centro della vicenda c’è l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dell’ex deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina.

L’inchiesta riguarda alcuni contenuti pubblicati nell’ottobre 2023 sul sito Dillingernews.it, dove veniva ipotizzata una relazione sentimentale segreta tra i due esponenti politici. Gli articoli erano accompagnati anche da fotografie che, secondo l’accusa, avrebbero contribuito a rafforzare una ricostruzione ritenuta falsa.

La testimonianza della premier si terrà direttamente nella sede del governo dopo che Corona non ha accettato l’ipotesi di un’audizione in videoconferenza. Per questo motivo una parte del tribunale milanese si sposterà a Roma. Alla seduta parteciperanno la giudice Nicoletta Marcheggiani, il pubblico ministero Giovanni Tarzia, il procuratore capo Marcello Viola, il cancelliere e gli avvocati delle parti coinvolte.

Secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stato proprio Corona a spingere per la diffusione della notizia, chiedendo con insistenza al giornalista Luca Arnau, anche lui imputato nel procedimento, di pubblicare il materiale nonostante fossero già emersi elementi che ne avrebbero escluso la veridicità.

Nel corso delle precedenti udienze è emerso anche il racconto di un ex collaboratore di Dillingernews. Il testimone ha riferito che il 20 ottobre 2023 Corona avrebbe riunito la redazione mentre parlava al telefono con una persona dall’accento romano. Pur dopo aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che la foto non provasse alcuna relazione, l’ex agente fotografico avrebbe continuato a sostenere con decisione la propria versione dei fatti.