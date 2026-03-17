Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Lorenzo Pellegrini

Fabrizio Corona va a processo per diffamazione dopo aver pubblicato accuse false di stalking contro Lorenzo Pellegrini. Il caso nasce da un’intervista a una 25enne apparsa online, ora sotto indagine anche per calunnia.

Fabrizio Corona dovrà affrontare un processo per diffamazione nei confronti di Lorenzo Pellegrini. La decisione è arrivata dal giudice dell’udienza preliminare di Roma, che ha disposto il rinvio a giudizio nell’ambito di una vicenda legata a contenuti pubblicati online.

Al centro del caso c’è un’intervista diffusa sul sito gestito da Corona, in cui una ragazza di 25 anni accusava il centrocampista della Roma di stalking. Accuse risultate infondate, secondo gli atti, che hanno portato all’apertura del procedimento giudiziario.

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La giovane è a sua volta indagata: nei suoi confronti vengono contestati i reati di calunnia e minacce. Gli inquirenti ritengono che le dichiarazioni rese non corrispondano al vero e abbiano danneggiato l’immagine del calciatore.

Il processo inizierà il primo dicembre davanti al tribunale monocratico. In aula si entrerà nel merito delle responsabilità e della diffusione delle dichiarazioni che hanno coinvolto il capitano giallorosso.

L’avvocato di Pellegrini, Federico Olivo, ha accolto con favore la decisione del giudice, parlando di un passaggio necessario per chiarire i fatti. Ora sarà il dibattimento a stabilire quanto accaduto e le eventuali responsabilità.