Meloni chiamata a testimoniare nel processo sulle presunte fake news di Fabrizio Corona

La premier Giorgia Meloni sarà ascoltata come testimone il 21 maggio a Montecitorio nell’ambito del procedimento milanese che vede imputati Fabrizio Corona e Luca Arnau, direttore del sito Dillingernews. I due sono accusati di diffamazione aggravata per la diffusione, il 20 ottobre 2023, di una presunta fake news riguardante una relazione tra la presidente del Consiglio e il deputato siciliano di Fratelli d’Italia Manlio Messina, entrambi costituiti parte civile.

L’udienza odierna davanti al Tribunale di Milano ha visto la deposizione di alcuni testimoni dell’accusa. Il calendario del processo prevede un nuovo appuntamento il 16 marzo, quando verranno ascoltati gli ultimi testimoni e lo stesso Corona si sottoporrà all’esame in aula per esporre la propria versione dei fatti.

Il 21 maggio sarà quindi la volta della premier. L’audizione si svolgerà a Montecitorio, sede utilizzata per l’escussione dei membri del Governo chiamati a testimoniare. All’udienza pubblica potrà essere presente anche la stampa, così come l’imputato Corona.