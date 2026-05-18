Maldive, trovati i corpi dei quattro sub italiani dispersi nella grotta dell'Atollo Vaavu

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Quattro sub italiani sono stati trovati morti alle Maldive dopo giorni di ricerche nell’Atollo Vaavu. I corpi erano bloccati in una grotta sommersa, mentre le operazioni sono state complicate da forti correnti e da un incidente mortale tra i soccorritori.

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Le autorità delle Maldive hanno individuato i corpi dei quattro sub italiani scomparsi giovedì durante un’immersione nel sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu. Il ritrovamento è avvenuto nel terzo tratto della grotta sommersa, dove i soccorritori sono riusciti ad arrivare dopo la ripresa delle operazioni di ricerca. Le attività erano ricominciate nelle prime ore della mattina con il supporto di una squadra composta da tre sommozzatori finlandesi della società Dan Europe, arrivati nelle isole nelle ultime ore per collaborare con la Guardia Costiera maldiviana e coordinare gli interventi sul posto. Secondo quanto comunicato dall’ufficio del presidente maldiviano, le condizioni del mare hanno reso particolarmente difficile l’accesso in profondità. Per questo motivo i soccorritori hanno utilizzato anche un Rov, un veicolo sottomarino telecomandato impiegato nelle esplorazioni in aree considerate troppo pericolose per le immersioni umane. Il portavoce Mohamed Hussain Shareef ha spiegato che nella giornata odierna non erano previste discese profonde a causa delle forti correnti presenti nella zona della grotta. La squadra internazionale, insieme ai sommozzatori della polizia e alla missione di salvataggio delle Maldive, ha continuato le verifiche e le operazioni di recupero direttamente sul sito dell’incidente. Le ricerche erano state temporaneamente sospese dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, considerato uno dei sub più esperti della Guardia Costiera maldiviana. L’uomo aveva accusato una malattia da decompressione mentre partecipava alle immersioni di soccorso.

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