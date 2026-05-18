Ilary Blasi e Francesco Totti, fissata l'udienza per il divorzio mentre lei pensa alle nozze

Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno in tribunale il 22 maggio per una nuova udienza sul divorzio. La conduttrice, intanto, guarda avanti e parla apertamente del matrimonio con Bastian Müller dopo l’anello ricevuto a Parigi.

Nuovo passaggio in tribunale per Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo mesi segnati da rinvii e cambi di giudice, l’ex coppia si ritroverà davanti ai magistrati il prossimo 22 maggio per una nuova udienza legata alla separazione. La decisione definitiva sul divorzio non arriverà prima dell’autunno, ma l’appuntamento rappresenta uno snodo decisivo della lunga vicenda giudiziaria che continua ad attirare attenzione.

Nel frattempo la conduttrice prosegue i suoi impegni televisivi e si concentra anche sui progetti personali. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Blasi ha tracciato un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello Vip, raccontando il ritorno alla guida del reality dopo l’addio di alcuni anni fa. La presentatrice ha spiegato di aver lasciato il programma tempo fa dopo tre edizioni, ma di aver mantenuto un legame forte con quel format.

Parlando dei concorrenti dell’edizione, Ilary ha espresso apprezzamento per Alessandra Mussolini, definendola brillante e autoironica. Parole positive anche per Cesara Buonamici, sorpresa per la sua ironia in studio, e per Selvaggia Lucarelli, che secondo la conduttrice avrebbe mostrato nel reality un lato più aperto e leggero rispetto al passato.

Sul fronte sentimentale, invece, la relazione con Bastian Müller procede senza rallentamenti. Le immagini condivise sui social durante il soggiorno a Parigi avevano già mostrato l’anello ricevuto dal manager tedesco, alimentando le voci sulle future nozze.

La stessa Blasi, ospite a Verissimo, aveva confermato che il matrimonio arriverà dopo la conclusione ufficiale del divorzio da Totti. “Manca poco”, aveva detto parlando dei tempi della separazione. L’udienza fissata per maggio potrebbe quindi avvicinare ulteriormente la chiusura definitiva della vicenda legale.