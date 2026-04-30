Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller, matrimonio segreto e tensioni con Francesco Totti

Ilary Blasi si prepara alle nozze con Bastian Muller mentre tiene segreti data e dettagli per evitare fughe di notizie. La figlia Chanel sostiene la scelta, mentre emergono tensioni legate alla reazione dell’ex marito Francesco Totti.

Per Ilary Blasi è tempo di un nuovo capitolo sentimentale. La conduttrice è pronta a sposare Bastian Muller, ma ogni dettaglio della cerimonia resta strettamente riservato. Dopo la separazione da Francesco Totti, l’ex volto televisivo ha scelto la discrezione assoluta: nessuna informazione su data, location o lista degli invitati è trapelata.

Secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti vicini alla coppia, il matrimonio sarà organizzato in modo da evitare qualsiasi esposizione mediatica. Una scelta che riflette la volontà di vivere l’evento lontano da riflettori e curiosità, dopo mesi segnati da un’attenzione pubblica costante sulla vita privata della conduttrice.

Nel clima familiare, la reazione più positiva arriva da Chanel Totti, secondogenita della conduttrice. La giovane avrebbe accolto con entusiasmo il nuovo compagno della madre, costruendo con lui un rapporto solido nel tempo. Lo stesso Muller avrebbe descritto Chanel come una ragazza energica e molto legata alla madre, segno di un’intesa ormai consolidata.

Più complesso il quadro che riguarda Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, secondo quanto riportato, non vedrebbe con favore il nuovo matrimonio dell’ex moglie. Un atteggiamento che conferma un rapporto ancora delicato tra i due, nonostante il tempo trascorso dalla separazione.

Restano invece rapporti meno distesi anche sul fronte familiare allargato. Tra Chanel e Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, l’intesa non sarebbe stabile. Le due apparirebbero cordiali in pubblico, ma senza un legame realmente consolidato, con momenti alterni che evidenziano una convivenza relazionale ancora in evoluzione.