Jannik Sinner festeggia a Roma, cena nel centro storico dopo il trionfo agli Internazionali

Jannik Sinner ha celebrato a Roma il successo agli Internazionali d’Italia con una cena nel centro storico dopo la vittoria contro Casper Ruud. Il numero uno del ranking Atp si è concesso una serata tra amici e tifosi.

Dopo il successo nella finale degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud, Jannik Sinner ha scelto il cuore di Roma per celebrare una vittoria che lo conferma al vertice del tennis mondiale. Il campione altoatesino ha trascorso la serata in un ristorante di pesce nel centro della Capitale, ritrovando un locale che aveva già frequentato in passato.

La cena si è svolta da Pirò Osteria di Pesce, in vicolo della Cancelleria, a pochi passi da piazza Navona. Il ristorante ha condiviso sui social alcune immagini della serata accompagnate da un messaggio di benvenuto rivolto al tennista azzurro dopo il trionfo al Foro Italico.

Sinner si è mostrato disponibile con clienti e proprietari del locale, concedendosi foto e selfie durante la serata. Dopo giorni vissuti sotto pressione tra allenamenti e partite, il numero uno del mondo ha trascorso qualche ora in un clima più rilassato insieme agli amici.

Il successo di Roma ha rafforzato ulteriormente la posizione di Jannik Sinner nel ranking Atp. Grazie alla vittoria nel Masters 1000 italiano, l’azzurro ha aumentato il vantaggio su Carlos Alcaraz, fermo per infortunio e assente dal Roland Garros.

Sinner guida ora la classifica con 14.700 punti contro gli 11.960 dello spagnolo. Anche considerando i punti che entrambi dovranno difendere tra Roland Garros e Wimbledon, il tennista italiano mantiene un margine che gli garantisce la permanenza al numero uno del mondo almeno fino al termine dei Championships.

Nella classifica Atp restano alle spalle di Sinner Alexander Zverev e Novak Djokovic. Ben Shelton sale invece al quinto posto superando Felix Auger-Aliassime. Nella Top 20 figurano anche altri italiani: Lorenzo Musetti è undicesimo, Flavio Cobolli quattordicesimo e Luciano Darderi sedicesimo.