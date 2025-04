Jannik Sinner, silenzio e strategie: il ritorno agli Internazionali di Roma tra comunicazione e attesa

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo agli Internazionali di Roma mantenendo un profilo basso: poche apparizioni pubbliche, un’unica intervista e un silenzio assoluto sui social. Questo approccio meditato è il risultato di una precisa strategia comunicativa, legata alla gestione di una fase delicata della sua carriera, dopo la squalifica per il caso Clostebol.

Mario Tirino, esperto di Media e Comunicazione, analizza la scelta del tennista, sottolineando come la comunicazione di un atleta sia particolarmente efficace in momenti di crisi. "È facile comunicare quando tutto va bene, ma i veri professionisti devono dimostrare di saper gestire i momenti difficili," afferma Tirino. La sospensione di tre mesi ha fatto sparire Sinner dai social, con alcune immagini condivise da amici e tifosi che documentano la sua vita extra sportiva, tra sci, bicicletta e go kart. L’unica dichiarazione ufficiale è arrivata tramite un’intervista a Sky.

Questa riservatezza non sorprende, considerando il suo stile comunicativo. "Jannik ha sempre mantenuto una certa distanza dalla sua vita privata e non ha mai cercato di eccedere sui social," spiega Tirino. La sua scelta di rilasciare un’unica intervista per spiegare la situazione, affidando poi il resto al ritorno in campo, dimostra un approccio misurato e professionale.

Nel contesto della sua ascesa sportiva, l'assenza di Sinner ha avuto un impatto anche sui suoi avversari. La sua forza mentale emerge chiaramente in questo periodo di pausa, così come la debolezza percepita dai rivali, come confermato recentemente da Carlos Alcaraz. I media, privati della sua presenza, hanno dovuto affrontare un vuoto, che in passato molti atleti hanno riempito con apparizioni pubbliche, interviste o attività promozionali. Ma Sinner ha scelto di seguire una strada diversa, mirando a un rientro spettacolare.

La sua assenza ha contribuito ad aumentare le aspettative intorno al suo ritorno. "Non farsi vedere e non farsi sentire aumenta l'attesa," conclude Tirino. Sinner si prepara a tornare in campo con grande determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

