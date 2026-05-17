Jannik Sinner trionfa agli Internazionali di Roma, l'Italia torna a vincere dopo 50 anni

Sinner conquista Roma battendo Ruud e riporta l’Italia al successo agli Internazionali dopo 50 anni. Davanti al Centrale gremito del Foro Italico, il numero uno del mondo ha chiuso la finale in due set e allungato nel ranking Atp.

Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina del tennis italiano vincendo gli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha superato il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, conquistando per la prima volta il Masters 1000 di Roma e riportando un italiano sul gradino più alto del torneo mezzo secolo dopo Adriano Panatta.

La finale si è giocata domenica 17 maggio davanti a uno stadio esaurito e a migliaia di tifosi arrivati nella Capitale per seguire il cammino dell’altoatesino. Con questo successo, Sinner centra il sesto Masters consecutivo della sua carriera e il quinto titolo conquistato nel 2026, allungando anche la serie di vittorie consecutive.

Il match è iniziato con qualche difficoltà per l’azzurro, apparso meno preciso del solito al servizio. Ruud ne ha approfittato trovando subito il break nel secondo game, ma la risposta di Sinner è stata immediata. L’italiano ha recuperato lo svantaggio nel gioco successivo, riprendendo rapidamente il controllo degli scambi.

Nel primo set il norvegese ha provato a restare agganciato alla partita con grande continuità da fondo campo e alcuni rovesci lungolinea efficaci. Sinner però ha aumentato il ritmo nel momento decisivo, strappando il servizio nel nono game prima di chiudere il parziale 6-4.

Nel secondo set il numero uno del ranking Atp ha preso definitivamente in mano la partita. Un break arrivato nelle prime fasi ha indirizzato l’incontro, con Ruud sempre più in difficoltà nel contenere la pressione dell’azzurro. Sinner ha mantenuto alta l’intensità fino all’ultimo game, annullando anche una palla break nel finale prima di chiudere l’incontro con un altro 6-4.

Per il tennis italiano si tratta di un risultato storico. L’ultimo successo di un azzurro agli Internazionali risaliva infatti al 1976, quando Adriano Panatta conquistò il titolo romano. Da allora nessun italiano era più riuscito a vincere il torneo della Capitale.

Grazie al trionfo di Roma, Sinner consolida il primato mondiale e aumenta il vantaggio su Carlos Alcaraz nella classifica Atp. L’azzurro era già certo di restare numero uno anche dopo Wimbledon, ma il successo al Foro Italico amplia ulteriormente il distacco dallo spagnolo.

La vittoria porta anche un importante premio economico. Dopo aver già incassato oltre mezzo milione di euro grazie alla finale raggiunta, Sinner ha superato il milione di euro di guadagni con il titolo romano, continuando una stagione che lo vede protagonista assoluto del circuito.

Al termine della partita, il tennista italiano ha parlato della pressione vissuta durante la finale e dell’emozione per un traguardo atteso da decenni dal pubblico italiano. Sul Centrale, gremito in ogni ordine di posto, il boato finale ha accompagnato la celebrazione di uno dei successi più significativi della sua carriera.