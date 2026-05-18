Israele blocca la Flotilla per Gaza, commando a bordo delle barche al largo di Cipro

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Israele ha fermato la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e i militari sono saliti a bordo delle barche vicino a Cipro. Gli attivisti stavano documentando l’operazione con video e dirette online durante l’intervento della Marina israeliana.

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La Marina israeliana ha intercettato in mare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partite nei giorni scorsi dalla Turchia con destinazione Gaza per contestare il blocco navale imposto da Israele sulla Striscia. L’operazione è avvenuta nelle acque al largo di Cipro, dove i reparti israeliani hanno raggiunto alcune delle oltre cinquanta barche che compongono la flottiglia. Le immagini diffuse dagli attivisti mostrano i momenti dell’abbordaggio, ripresi con telefoni cellulari e videocamere durante le dirette pubblicate sui social. Secondo quanto riferito dai partecipanti alla missione, la traversata rappresentava l’ultima fase del viaggio iniziato dal porto turco di Marmaris. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori era arrivare fino alla costa di Gaza per protestare contro le restrizioni marittime israeliane. Poco prima dell’intervento in mare, il ministero degli Esteri di Israele aveva rivolto un avvertimento ufficiale agli attivisti, chiedendo alle imbarcazioni di invertire la rotta e rientrare immediatamente.

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