Flotilla verso Gaza, droni e sorvoli militari sulla flotta al largo della Grecia

La Global Sumud Flotilla segnala sorvoli militari e droni vicino alle imbarcazioni dirette a Gaza, accusando operazioni intimidatorie mentre la flotta si trova al largo della Grecia. Cresce la tensione tra gli attivisti impegnati nella missione umanitaria.

La Global Sumud Flotilla riferisce di movimenti sospetti attorno alle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition, impegnate in mare per unirsi alla missione diretta a Gaza. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, la flotta sarebbe sotto osservazione da parte di mezzi militari mentre si trova nelle acque al largo della Grecia.

Nel corso della serata, i partecipanti hanno segnalato la presenza di un elicottero militare che avrebbe sorvolato le navi. Più tardi, sono stati avvistati tre droni e una nave senza identificazione visibile, con le luci spente, in avvicinamento. Le segnalazioni indicano anche la comparsa di altre imbarcazioni e luci bianche che si sarebbero avvicinate da poppa.

I dati di tracciamento marittimo citati dagli attivisti indicano inoltre il passaggio di un aereo statunitense prodotto da Lockheed Martin sopra la zona in cui si trovava la flotta, poco prima dell’aumento delle attività segnalate.

La Global Sumud Flotilla esprime timori concreti per la sicurezza degli equipaggi, ricordando episodi denunciati in passato da volontari coinvolti nella missione, tra cui maltrattamenti e minacce subite durante la detenzione da parte delle autorità israeliane. I nomi citati sono quelli di Saif Abukeshek e Thiago Ávila.

Nel comunicato, l’organizzazione punta il dito contro la mancata azione delle autorità greche, chiedendo un intervento immediato per garantire la protezione delle imbarcazioni civili presenti nelle proprie acque. Viene sollecitato anche il coinvolgimento della comunità internazionale per assicurare condizioni di sicurezza agli equipaggi.

Secondo la Global Sumud Flotilla, le manovre osservate farebbero parte di un’azione coordinata per ostacolare la missione, con l’uso di mezzi militari e pressioni volte a bloccare l’arrivo degli aiuti umanitari diretti a Gaza.