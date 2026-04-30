Israele blocca la Flotilla per Gaza, 175 attivisti intercettati e trasferiti verso Israele

Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza per bloccare il trasferimento di aiuti via mare. L’operazione è avvenuta al largo di Creta e ha coinvolto circa 175 attivisti, ora condotti verso porti israeliani.

Le forze israeliane hanno fermato in mare aperto le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partite con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza. L’intervento è avvenuto al largo dell’isola di Creta, dove le unità navali hanno preso il controllo delle barche e dei circa 175 attivisti presenti a bordo, provenienti da diversi Paesi.

Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato l’operazione, spiegando che gli attivisti sono stati trasferiti senza scontri su navi militari e indirizzati verso Israele. Sui social, il dicastero ha diffuso immagini che mostrerebbero momenti di calma a bordo, sostenendo che il trasferimento è avvenuto in modo ordinato.

Versione opposta quella fornita dagli organizzatori della flottiglia, che parlano di un intervento forzato in acque internazionali. Secondo il loro racconto, i militari avrebbero disattivato più imbarcazioni e danneggiato i motori, lasciando alcuni natanti senza energia proprio mentre si avvicinava una perturbazione. Gli attivisti denunciano anche problemi alle comunicazioni, che avrebbero impedito di coordinarsi e chiedere aiuto.

La vicenda ha acceso lo scontro politico anche in Italia. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha definito l’operazione una violazione del diritto internazionale del mare, sostenendo che l’abbordaggio sia avvenuto a circa 50 miglia dalle coste greche, dunque in acque internazionali. Schlein ha chiesto il rilascio immediato degli attivisti e un intervento delle istituzioni europee e del governo italiano per garantire la loro sicurezza.

Secondo la ricostruzione israeliana, sulle imbarcazioni sarebbero stati trovati materiali non riconducibili a forniture mediche, mentre la flotilla ribadisce che il carico era destinato a portare aiuti umanitari a Gaza. La dinamica dell’operazione resta al centro di versioni contrastanti tra le due parti coinvolte.