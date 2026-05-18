Modena, Salvini attacca dopo l'auto sulla folla e rilancia la stretta sulla cittadinanza

Salvini interviene sul caso di Modena dopo l’auto lanciata sulla folla da Salim el Koudri. Il vicepremier cita messaggi contro i cristiani e riferimenti ad Allah, mentre prosegue il confronto politico su cittadinanza e sicurezza.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è tornato sul caso dell’uomo che a Modena ha travolto alcune persone con l’auto nel centro cittadino. Durante un intervento a Radio 24, il leader della Lega ha parlato di contenuti che sarebbero stati pubblicati o inviati da Salim el Koudri, il 31enne italiano fermato dopo l’episodio.

Secondo Salvini, l’uomo avrebbe scritto frasi offensive contro i cristiani e messaggi di esaltazione religiosa riferiti ad Allah. Il ministro ha comunque precisato di voler lasciare agli investigatori il compito di verificare e analizzare tutti gli elementi raccolti durante l’inchiesta.

Nel suo intervento radiofonico, Salvini ha definito ancora più grave il fatto che il responsabile sia cittadino italiano. Ha ricordato che il 31enne sarebbe stato trovato con un coltello in auto e ha parlato di una corsa ad alta velocità nel centro di Modena prima dell’impatto contro la folla. Il vicepremier ha inoltre sottolineato che l’uomo non viveva in condizioni di emarginazione sociale e che aveva anche un percorso universitario alle spalle.

Il caso ha riacceso il dibattito politico sul tema della cittadinanza e dell’integrazione. Salvini ha spiegato che la Lega starebbe lavorando da tempo a una proposta per rendere possibile la revoca della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri responsabili di determinati reati. Il progetto riguarderebbe sia chi ha ottenuto la cittadinanza italiana sia le seconde generazioni considerate difficili da integrare.

Il leader della Lega ha precisato che il lavoro sulla proposta era iniziato molto prima dei fatti di Modena e che il testo sarebbe allo studio da circa un anno e mezzo. Intanto, sul piano politico, restano posizioni diverse all’interno della maggioranza e tra le opposizioni.

Da una parte c’è chi chiede norme più severe su cittadinanza e permessi di soggiorno, mentre altri esponenti invitano ad attendere gli sviluppi delle indagini prima di trarre conclusioni definitive. Tra questi anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, che hanno chiesto prudenza nell’analisi della vicenda.