Modena, il racconto dei feriti dopo l'auto sulla folla Persone scaraventate in aria

A Modena un uomo ha travolto sette persone con l’auto lanciata ad alta velocità nel centro storico. Tra i feriti anche uno chef di 60 anni, scaraventato a terra dopo l’impatto e ora ricoverato a Baggiovara.

“Ho visto le persone volare in aria”. È uno dei racconti raccolti dopo quanto accaduto sabato pomeriggio a Modena, dove Salim el Koudri ha investito diversi passanti lungo via Emilia, in pieno centro storico. Tra i feriti c’è anche Ermanno, cuoco sessantenne, ricoverato all’ospedale di Baggiovara con microfratture alla testa.

A parlare è la sorella dell’uomo, tra i primi ad essere colpiti dall’auto. “Ricorda ogni momento. È stato sbalzato in aria e ha visto altre persone travolte davanti a lui”, racconta la donna. Le condizioni non sarebbero critiche, ma il paziente dovrà sottoporsi a nuovi controlli diagnostici. “Per ora sente dolore ovunque”, aggiunge.

L’episodio è avvenuto in una zona a traffico limitato, a pochi metri dalle vie più frequentate del centro cittadino. L’auto guidata dal 31enne ha colpito sette persone, quattro delle quali sono rimaste gravemente ferite.

Un testimone, presente a pochi metri dalla scena, ha raccontato di aver attraversato la strada poco prima dell’impatto. “Quella macchina correva a velocità folle, almeno cento all’ora. Se fossi passato un minuto dopo sarei stato lì anch’io”, dice ancora sotto choc.

La corsa dell’auto si è conclusa contro una vetrina. Secondo quanto riferito dai presenti, il conducente sarebbe stato fermato da quattro cittadini intervenuti subito dopo l’incidente. “Non ha mai frenato, è successo tutto in pochi secondi”, racconta un altro uomo tornato stamattina sul posto.

Annalisa Arletti, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, ha affidato ai social il proprio commento dopo aver assistito alla scena da vicino. “Ero a una ventina di metri e tenevo mia figlia per mano. Quelle persone potevamo essere noi”, ha scritto. Nel messaggio ha espresso vicinanza ai familiari dei feriti e ringraziato i quattro cittadini che hanno bloccato l’aggressore.

All’ospedale di Baggiovara sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per incontrare i feriti ricoverati dopo l’attacco.