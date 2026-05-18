Adriano D'Orsi morto dopo un gelato a Casoria, indagini sulla possibile contaminazione

Adriano D'Orsi è morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato a Casoria per una grave reazione allergica. Il ragazzo conosceva bene la sua intolleranza al lattosio e controllava sempre gli alimenti prima di consumarli.

Una serata trascorsa con gli amici si è trasformata in tragedia per Adriano D'Orsi, il ragazzo di 16 anni morto sabato sera a Casoria dopo aver accusato un malore subito dopo aver mangiato un gelato. Il giovane frequentava il terzo anno dell’istituto nautico di Bagnoli e aveva il sogno di diventare comandante di una nave.

Adriano soffriva di una grave allergia al lattosio, una condizione che conosceva bene fin da piccolo. Per questo motivo prestava sempre molta attenzione a ciò che mangiava e controllava con scrupolo le etichette dei prodotti. Anche nella gelateria che frequentava abitualmente, in via Bologna, il personale era a conoscenza delle sue esigenze alimentari e gli indicava i gusti adatti.

Secondo quanto raccontato dalla madre Antonietta Esposito, il ragazzo aveva imparato a convivere con l’allergia senza mai abbassare la guardia. La donna ha ricordato il figlio come «un ragazzo meraviglioso» e ha spiegato che non aveva mai sottovalutato il rischio legato agli alimenti.

I primi sintomi della crisi allergica sarebbero comparsi pochi istanti dopo aver iniziato a mangiare il gelato. Adriano avrebbe chiesto aiuto ai due amici presenti con lui, che lo hanno accompagnato fino all’abitazione del padre Mauro D'Orsi. L’uomo ha tentato di soccorrerlo somministrandogli del cortisone, ma le sue condizioni sono precipitate rapidamente.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, il sedicenne era già privo di sensi. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

La famiglia sospetta che all’interno della gelateria possa essersi verificata una contaminazione crociata. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe l’utilizzo dello stesso utensile per servire prodotti con e senza lattosio senza un’adeguata pulizia tra una preparazione e l’altra.

I Carabinieri della compagnia di Casoria, coordinati dal capitano Valentina Bianchin, hanno avviato gli accertamenti ascoltando i due amici che erano con Adriano al momento del malore. Su disposizione della Procura di Napoli Nord sono state sequestrate alcune vaschette di gelato contenenti i gusti scelti dal ragazzo.

La salma del giovane è stata trasferita all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove sarà eseguita l’autopsia. L’esame dovrà chiarire le cause esatte della morte e verificare l’eventuale presenza di sostanze che possano aver provocato lo choc allergico.

L’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha confermato che si attendono i risultati degli esami disposti dalla magistratura per ricostruire con precisione quanto accaduto.