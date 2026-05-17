Adriano D'Orsi morto a 16 anni dopo un malore in gelateria, disposta l'autopsia a Casoria

Adriano D'Orsi è morto a 16 anni dopo un malore improvviso avvenuto a Casoria mentre era con due amici in gelateria. Il ragazzo aveva allergie già conosciute e i carabinieri hanno sequestrato i campioni del gelato per gli accertamenti.

Un ragazzo di 16 anni è morto nella tarda serata di sabato 16 maggio a Casoria, in provincia di Napoli, dopo essersi sentito male mentre si trovava con alcuni amici in una gelateria di via Bologna. La vittima è Adriano D'Orsi, colpito da un malore improvviso poco dopo le 23.

Secondo quanto ricostruito finora, il giovane si era fermato nel locale insieme a due amici. Dopo aver mangiato un gelato, avrebbe iniziato ad accusare un peggioramento rapido delle condizioni fisiche. Gli amici lo hanno accompagnato immediatamente nell’abitazione del padre, distante poche decine di metri dalla gelateria.

Il 16enne soffriva di allergie già note ai familiari. In casa qualcuno avrebbe tentato di aiutarlo somministrandogli del cortisone, ma la situazione è precipitata in pochi minuti. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per Adriano non c’era più nulla da fare.

I carabinieri della compagnia di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta causa della morte. I militari hanno sequestrato campioni dei gusti consumati dal ragazzo per eseguire le analisi previste in questi casi. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, compresa quella di un malore improvviso non collegato direttamente agli alimenti ingeriti.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Giugliano in Campania, dove verrà effettuata l’autopsia. La madre del ragazzo si è affidata all’avvocato Francesco Petruzzi.

La notizia ha colpito profondamente la città. Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia e agli amici del ragazzo. «Casoria oggi piange un suo figlio», ha scritto il primo cittadino, parlando di un dolore che ha coinvolto l’intera comunità.