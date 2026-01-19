Uomo trovato morto sulla statale 16 nel Foggiano: indagini su un possibile incidente con un cavo elettrico

Un corpo senza vita lungo la statale 16, nel Foggiano, apre interrogativi su una morte ancora da chiarire. Gli investigatori escludono per ora segni evidenti di violenza e valutano l’ipotesi di un incidente legato a un cavo elettrico.

La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino nel territorio di Serracapriola, in provincia di Foggia. Il corpo di un uomo giaceva ai margini della statale 16, attirando l’attenzione di alcuni automobilisti che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i tecnici dell’Anas per garantire la sicurezza dell’area. I primi controlli non hanno evidenziato ferite riconducibili a un’aggressione o a un investimento stradale, ipotesi inizialmente presa in considerazione.

Leggi anche Alessandria, 27enne trovato morto in casa: indagini sull'omicidio, possibile incontro online con l'assassino

Con il passare delle ore ha preso forma un’altra possibile ricostruzione: l’uomo potrebbe essere stato colpito da un cavo elettrico particolarmente pesante. Gli investigatori stanno analizzando l’ambiente circostante per capire come l’oggetto possa aver causato il decesso.

Tra le piste al vaglio figura anche l’eventualità che la vittima stesse tentando di sottrarre cavi in rame. A breve distanza dal corpo è stata infatti individuata un’autovettura che potrebbe essere riconducibile ai suoi spostamenti prima dell’accaduto.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e definire le responsabilità, mentre la zona resta sotto osservazione per ulterioriori accertamenti tecnici.