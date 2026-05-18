Assegno unico maggio 2026, pagamenti Inps tra il 20 e il 21 del mese

L’Inps pagherà l’assegno unico di maggio 2026 tra il 20 e il 21 del mese per le famiglie con domanda attiva e senza variazioni economiche o anagrafiche. Resta fissata al 30 giugno la scadenza per ottenere gli arretrati da marzo.

L’assegno unico relativo a maggio 2026 sarà accreditato dall’Inps tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. Il pagamento seguirà il calendario già previsto per le famiglie che hanno una domanda attiva e non hanno comunicato modifiche legate al reddito o alla composizione del nucleo familiare.

L’importo viene versato attraverso diverse modalità. I beneficiari possono ricevere la somma tramite conto corrente bancario o postale, libretto con IBAN, carta di credito o debito abilitata ai bonifici oppure con bonifico domiciliato ritirabile agli sportelli postali.

La cifra riconosciuta non è uguale per tutti. L’ammontare dell’assegno dipende infatti dai dati inseriti nella domanda e dall’Isee aggiornato presentato dal richiedente.

Intanto si avvicina anche la scadenza fissata dall’Inps per recuperare gli arretrati. Chi presenterà la DSU entro il 30 giugno 2026 potrà ottenere il ricalcolo dell’importo spettante e ricevere in un’unica soluzione le differenze maturate a partire da marzo.

Dopo questa data il ricalcolo verrà applicato soltanto dai mesi successivi alla presentazione della DSU. Le somme non riconosciute nei mesi precedenti non saranno più recuperabili e, al momento, non sono previste proroghe.