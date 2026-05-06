Assegno unico 2026, date dei pagamenti Inps e nuovi requisiti per i lavoratori Ue

L’INPS ha comunicato il calendario 2026 dell’assegno unico, con pagamenti fissati tra maggio e dicembre per chi già riceve il contributo. Cambiano anche le regole, che ampliano la platea dei beneficiari in tutta l’Unione europea.

L’INPS ha definito le date di pagamento dell’assegno unico e universale per il 2026, stabilendo un calendario preciso per le famiglie che già percepiscono il sostegno senza variazioni nella propria situazione. Gli accrediti seguiranno una cadenza regolare, distribuita su due giorni consecutivi ogni mese.

Le erogazioni partiranno il 20 e 21 maggio, per poi proseguire il 18 e 19 giugno, 20 e 21 luglio, 18 e 19 agosto, 21 e 22 settembre, 21 e 22 ottobre, 19 e 20 novembre, fino al 16 e 17 dicembre. Nelle stesse giornate saranno effettuati anche eventuali conguagli, sia a favore sia a carico dei beneficiari, in caso di aggiornamenti degli importi.

Per chi presenta una nuova domanda, i tempi cambiano. Il primo pagamento dell’assegno unico viene generalmente disposto nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta. Chi inoltra la domanda a maggio, ad esempio, riceverà la prima rata entro la fine di giugno. Resta fondamentale verificare l’esattezza dell’IBAN inserito nel portale per evitare ritardi.

Parallelamente entrano in vigore nuove regole che ampliano l’accesso al beneficio. La normativa aggiornata include anche i lavoratori dei Paesi dell’Unione europea non residenti in Italia, purché svolgano attività lavorativa nel territorio nazionale e risultino iscritti a una gestione previdenziale italiana.

La modifica riguarda anche i figli fiscalmente a carico che vivono in un altro Stato membro dell’Unione europea. Secondo le stime ufficiali, l’estensione interesserà circa 50mila nuovi beneficiari, con un aumento della spesa pubblica che partirà da 20 milioni di euro nel 2026 e crescerà negli anni successivi.