Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Dopo l'accordo con la WADA che ha stabilito una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Il tennista altoatesino, attuale numero uno al mondo, inizierà gli allenamenti nel prossimo fine settimana per prepararsi agli Internazionali d'Italia a Roma, in programma dal 7 al 18 maggio 2025.

Fino al 13 aprile, data in cui potrà riprendere ufficialmente l'attività di allenamento, Sinner si allenerà sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club. Questo circolo privato non è affiliato a federazioni nazionali, ATP, ITF, WTA o tornei del Grande Slam, permettendo a Sinner di rispettare l'articolo 10.14.2 del Codice WADA, che vieta agli atleti sospesi di allenarsi in strutture collegate a queste organizzazioni.

Durante il periodo in cui il Monte-Carlo Country Club ospiterà il Masters 1000, dal 5 al 13 aprile, Sinner potrebbe trasferirsi a Marbella, in Spagna, per proseguire la preparazione. Ad affiancarlo nel percorso di recupero ci saranno il coach Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. L'obiettivo è tornare competitivo sulla terra rossa, puntando a successi sia agli Internazionali di Roma che al Roland Garros.

La sospensione di Sinner, in vigore dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, è stata concordata con la WADA dopo che il tennista era risultato positivo al Clostebol durante il torneo di Indian Wells nel marzo 2024. Nonostante l'infrazione sia stata giudicata non intenzionale, Sinner ha accettato la sanzione per evitare una possibile sospensione più lunga.

Con il ritorno agli allenamenti e la preparazione mirata, Sinner mira a riprendere il suo posto ai vertici del tennis mondiale, pronto a competere nuovamente ai massimi livelli.

