Jannik Sinner sfida Alcaraz: quanto guadagna se vince il Roland Garros 2025?

Oggi, domenica 8 giugno, Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025, un match che promette emozioni e sorprese. Dopo aver conquistato gli Australian Open, il talento italiano ha dimostrato di essere tra i grandi del tennis mondiale, superando anche Djokovic in semifinale. Ma quanto potrebbe guadagnare se portasse a casa il titolo? Scopriamo insieme il potenziale premio e le cifre che potrebbero cambiare la sua carriera.

Oggi, domenica 8 giugno, Jannik Sinner scende in campo per la finale del Roland Garros 2025, dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero due del mondo. Dopo la straordinaria vittoria agli Australian Open, il campione italiano ha raggiunto l’atto conclusivo anche del secondo Slam della stagione, superando in semifinale Novak Djokovic.

Il percorso dello spagnolo è stato meno impegnativo sul piano fisico: Alcaraz ha infatti ottenuto l’accesso alla finale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti. Per Sinner, la sfida rappresenta l’occasione per prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita contro Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia a Roma e, allo stesso tempo, per mettere le mani sul ricco montepremi del Roland Garros.

Leggi anche Finale Roland Garros 2025: orario, precedenti e diretta TV in chiaro di Sinner-Alcaraz

Indipendentemente dal risultato finale, il tennista azzurro ha già assicurato un guadagno notevole. L’accesso alla finale gli garantisce un assegno da 1.275.000 euro, ma in caso di vittoria la cifra raddoppierebbe, arrivando a 2.550.000 euro.

Di seguito la distribuzione completa del montepremi del Roland Garros 2025:

Primo turno: 78.000 euro

78.000 euro Secondo turno: 117.000 euro

117.000 euro Terzo turno: 168.000 euro

168.000 euro Ottavi di finale: 265.000 euro

265.000 euro Quarti di finale: 440.000 euro

440.000 euro Semifinale: 690.000 euro

690.000 euro Finalista: 1.275.000 euro

1.275.000 euro Vincitore: 2.550.000 euro

Il match di oggi non mette quindi in palio solo il prestigio di uno Slam, ma anche un importante premio economico che consoliderebbe ulteriormente la posizione di Sinner tra i grandi del tennis mondiale.