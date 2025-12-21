Andrea Delogu vince Ballando con le stelle 2025: trionfo nella finale contro Francesca Fialdini

Andrea Delogu ha vinto la finale di Ballando con le stelle 2025, battendo Francesca Fialdini e aggiudicandosi il trofeo. La conduttrice, in coppia con Nikita Perotti, si è imposta con il 55% delle preferenze.

Il palco di Raiuno incorona Andrea Delogu come vincitrice di Ballando con le stelle 2025. In coppia con Nikita Perotti, la conduttrice conquista la coppa al termine di una finale combattuta, chiusa con il 55% delle preferenze contro Francesca Fialdini, seconda classificata insieme a Giovanni Pernice.

L’atto conclusivo dello show si è deciso nel cosiddetto ring finale, una prova continua e senza interruzioni che ha messo alla prova le due coppie rimaste in gara. Le esibizioni si sono susseguite senza che i concorrenti conoscessero in anticipo lo stile assegnato, mentre i voti di giuria e tribuni del popolo sono stati espressi a scrutinio segreto.

Subito dopo la proclamazione, Delogu ha dedicato la vittoria alle persone più importanti della sua vita. Ha ringraziato il maestro Nikita Perotti per il percorso condiviso e ha rivolto un pensiero alla sua famiglia, spiegando che il trofeo sarebbe andato idealmente a casa del padre.

La finale era iniziata con una prima manche che ha visto scendere in pista tutte le coppie rimaste. Martina Colombari, Filippo Magnini e Rosa Chemical hanno concluso questa fase al quinto posto ex aequo, uscendo dalla corsa per il podio.

A contendersi le posizioni di vertice sono rimasti Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso e Fabio Fognini. Forte del miglior punteggio ottenuto nella fase iniziale, Fialdini ha avuto la possibilità di scegliere gli avversari per la sfida successiva, indicando Fabio Fognini e Giada Lini.

Il confronto ha premiato la giornalista, che ha superato Fognini e Lini, costretti ad accontentarsi del terzo posto finale. Subito dopo si è svolta la seconda sfida diretta, che ha visto opposte Barbara D’Urso e Andrea Delogu.

In quel duello, Delogu ha ottenuto un netto successo con il 69% del televoto, relegando D’Urso al terzo posto ex aequo insieme a Fognini. La competizione si è quindi chiusa con l’ultimo testa a testa tra Delogu e Fialdini.

La vittoria finale è andata ad Andrea Delogu, che ha alzato la coppa al termine di una stagione segnata da sfide continue e performance decisive fino all’ultimo ballo.