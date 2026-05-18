Jannik Sinner trionfa agli Internazionali di Roma, la madre resta in tribuna accanto a Mattarella

Sinner conquista Roma davanti ai genitori e a Mattarella, la madre resta in tribuna fino alla fine tra tensione e applausi

Jannik Sinner ha conquistato gli Internazionali d’Italia 2026 battendo Casper Ruud nella finale giocata sul Centrale del Foro Italico davanti al pubblico delle grandi occasioni. Sugli spalti erano presenti anche i genitori del numero uno del mondo, Hanspeter e Siglinde, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo la semifinale contro Daniil Medvedev, quando aveva lasciato il suo posto per la tensione, questa volta mamma Siglinde è riuscita a seguire l’intero incontro senza allontanarsi dalla tribuna. Sinner, intervenuto a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, ha raccontato con ironia di averla notata più volte durante la partita mentre si copriva il volto con le mani. “Io dal campo la vedevo, era difficile anche per me”, ha scherzato il campione azzurro, aggiungendo che già il fatto che fosse rimasta seduta fino alla fine rappresentava qualcosa di speciale.

Dopo il successo romano, Sinner ha voluto condividere il momento con chi lo ha accompagnato durante tutto il torneo. Ha ricordato le due settimane trascorse nella capitale tra allenamenti, pressione e partite intense, spiegando che il sostegno del pubblico lo ha aiutato fin dai primi giorni. Il tennista altoatesino ha parlato di un’atmosfera unica, con sessioni di allenamento vissute quasi come incontri ufficiali.

Nel post partita non è mancato anche un passaggio dedicato al presidente Sergio Mattarella, presente alla premiazione. Sinner ha definito il capo dello Stato “simpaticissimo”, ricordando con un sorriso il precedente incontro avvenuto mesi fa, quando l’emozione gli aveva giocato qualche scherzo. Il campione ha apprezzato soprattutto la passione del presidente per lo sport e la sua presenza costante agli appuntamenti più importanti del tennis italiano.

Sinner ha poi ripercorso il periodo straordinario vissuto negli ultimi mesi, segnato dai successi ottenuti tra Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. Dopo il trionfo al Foro Italico, il numero uno del ranking ha ammesso di aver bisogno di fermarsi qualche giorno per recuperare energie, soprattutto dal punto di vista mentale.

Durante la premiazione c’è stato spazio anche per un breve incontro con Adriano Panatta, ultimo italiano ad aver vinto gli Internazionali prima dell’impresa di Sinner nel 1976. Il tennista azzurro ha raccontato di aver parlato a lungo con l’ex campione romano, che gli ha annunciato la sua presenza anche al Roland Garros. Sinner ha spiegato di aver apprezzato molto quel momento e di voler approfondire la conoscenza con Panatta lontano dai riflettori e dal pubblico.