Sinner-Ruud agli Internazionali di Roma, Mattarella e Panatta tra i vip al Centrale

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Jannik Sinner affronta Casper Ruud nella finale degli Internazionali di Roma e al Foro Italico arrivano Sergio Mattarella, Pierfrancesco Favino e Adriano Panatta. In tribuna anche la famiglia del numero uno azzurro.

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Il Centrale del Foro Italico si riempie di ospiti illustri per la finale degli Internazionali d’Italia 2026, con Jannik Sinner impegnato contro Casper Ruud nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Roma. Tra i presenti spicca il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tornato sugli spalti romani dopo aver seguito lo scorso anno il successo di Jasmine Paolini nel torneo femminile. Accanto al capo dello Stato siede il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi. Nella tribuna d’onore presenti anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, arrivati al Foro Italico per assistere alla sfida del numero uno del ranking mondiale. Tra i volti noti presenti per la finale anche l’attore Pierfrancesco Favino e Adriano Panatta, ultimo tennista italiano capace di conquistare gli Internazionali di Roma nel 1976. L’ex campione azzurro segue da vicino il possibile ritorno al successo di un italiano nel torneo romano dopo mezzo secolo. Non manca la famiglia di Sinner, sempre presente durante il torneo. Sugli spalti ci sono la madre Siglinde e il padre Hanspeter, insieme al fratello Mark. Presente anche la fidanzata del tennista altoatesino, Laila Hasanovic, arrivata nella Capitale già in occasione della semifinale vinta contro Daniil Medvedev.

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